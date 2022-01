Matratze verbrannt: Brandstiftung auf Spielplatz in Elsenfeld

Ausgerechnet auf einem Spielplatz ist in der Nacht zum Donnerstag in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg eine Matratze verbrannt worden. Offenbar sollte dadurch bewusst ein Holzhaus in Brand gesteckt werden. Ein Zeuge konnte Schlimmeres verhindern.