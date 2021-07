Materialmangel bremst die Metall- und Elektroindustrie

Die unterfränkische Metall- und Elektroindustrie erholt sich von der Corona-Krise. Gleichzeitig kämpfen die Unternehmen jedoch mit einem massiven Materialmangel, heißt es von der Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft. Demnach hat sich die Geschäftslage bei den unterfränkischen Metall- und Elektrounternehmen gegenüber dem Winter deutlich gebessert. Laut der aktuellen Umfrage der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände (BayME/VBM) bewerten 63 Prozent der Betriebe in Unterfranken das aktuelle Inlandsgeschäft als gut, 68 Prozent das Auslandsgeschäft.

Produktion durch Materialmangel beeinträchtigt

"Ein echtes Aufschwungs-Hindernis" sei jedoch der Mangel an Rohstoffen, Material und Vorprodukten, sagte Ingrid Hunger, die Vorsitzende der BayME-VBM-Region Main und Spessart. Bei fast der Hälfte der etwa 50 befragten Unternehmen sei die Produktion durch fehlendes Material spürbar beeinträchtigt. Demnach sind beispielsweise Stahl oder auch Kunststoffe nach wie vor Mangelware. Nur eines von zehn Unternehmen würde keine Beeinträchtigungen spüren. Besonders ärgerlich seien die Lieferverzögerungen in Anbetracht der derzeit vollen Auftragsbücher, sagte Hunger. Teilweise hätte der Materialmangel auch schon zu Kurzarbeit geführt.

Viele Unternehmen planen Stellenabbau

Nach wie vor fährt mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen zumindest bei einem Teil seiner Beschäftigten Kurzarbeit, heißt es von den Arbeitgeberverbänden. Der Anteil der Kurzarbeit sei zuletzt allerdings deutlich gesunken. Trotzdem rechnen die Verbände in Unterfranken 2021 mit einem Abbau von etwa 1.000 Stellen. 2020 waren es rund 4.000 Stellen. Insgesamt seien in der Region aktuell knapp 90.000 Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie beschäftigt.