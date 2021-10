Materialmangel bedroht Aufschwung in bayerischer Industrie

96 Prozent der Betriebe der bayerischen Metall- und Elektroindustrie beklagen Produktionsbehinderungen durch fehlende Rohstoffe und Vorprodukte. Das ergab eine Umfrage des Bayerischen Unternehmensverbands Metall und Elektro e. V. (bayme) und des Verbands der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. (vbm) unter ihren Mitgliedsunternehmen. "Besonders erschreckend ist, dass mehr als Hälfte der Betriebe einzelne Materialien überhaupt nicht mehr bekommt. Da steht mitunter die gesamte Produktion still", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Jeder fünfte Betrieb müsse schon jetzt wegen der Lieferengpässe kurzarbeiten.

Kurzarbeit bei Iprotex in Münchberg

Dies betrifft auch den Automobilzulieferer Iprotex im oberfränkischen Münchberg. In seinen Werken in Münchberg und Crimmitschau in Sachsen arbeiten die 200 Beschäftigten derzeit zu 40 Prozent kurz: drei Tage die Woche in Vollzeit, zwei Tage in Kurzarbeit. Auch die Nachtschicht wurde gestrichen. Ähnlich ist es in anderen Betrieben in Oberfranken.

Timo Piwonski, der Firmenchef von Iprotex spricht von deutlichen Auftragsrückgängen. Hinzu komme ein Kostenproblem, denn die steigenden Preise für Rohstoffe könne er nicht an die Abnehmer weitergeben.

Laut der Umfrage der Arbeitgeberverbände sagt mehr als die Hälfte der Befragten in Oberfranken (52,3 Prozent), dass der Materialmangel ihre Produktions- und Geschäftstätigkeit stark beeinträchtigt. Nur 2,3 Prozent sagen, dass dies keine Auswirkung habe.

SKF Schweinfurt beklagt Auslastungsprobleme

Die zunehmend schwierige Versorgungslage bei Rohstoffen und Vorprodukten spüre auch der Wälzlagerkonzern SKF mit Sitz im unterfränkischen Schweinfurt, so Martin Johannsmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der SKF GmbH: "Mittelbar sind wir zusätzlich betroffen als Lieferant für die Automobilindustrie. Wenn dort die Fertigung wegen Halbleitermangels steht, werden auch unsere Produkte nicht abgenommen. Das führt in Summe natürlich auch zu Auslastungsproblemen, zurzeit besonders auch auf dem schwierigen Großlagermarkt für die Windenergie. Im Moment sind wir bestrebt, unsere Produktion flexibel zu organisieren und Personal in besser ausgelastete Bereiche umzuleiten.“

IHK Regensburg: "Absurde Situation"

Die IHK in der Oberpfalz beklagt das Dilemma mit den gestörten Lieferketten sowie steigende Energie-, Material- und Frachtkosten. Auch wenn die Umsatzzahlen in der Industrie bis zum Sommer knapp das Niveau vor der Corona-Krise erreicht hätten, würden in neun von zehn Unternehmen starke Preissteigerungen bei Rohstoffen und Waren das Geschäft bremsen. Es sei eine absurde Situation, sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Regensburg, Jürgen Helmes. "Die Auftragsbücher sind voll, die Firmen können aber oft nicht produzieren, weil wichtige Teile fehlen".

"Engpass bedroht Aufschwung"

Der "Aufschwung aus dem tiefen Corona-Tal droht an Lieferengpässen und Materialknappheit zu scheitern", sagte Brossardt. 37 Prozent der Betriebe erwarteten das Ende des Mangels erst in einem Jahr.

Fast jeder Betrieb sei von verspäteten Lieferungen betroffen, zwei Dritteln werde zu wenig geliefert, bei jedem fünften Betrieb wiesen die Lieferungen unzureichende Qualität auf. Zugleich seien die Einkaufspreise im Durchschnitt um über ein Drittel gestiegen, sagte Brossardt.

Die Probleme bestünden beim Transport und entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Produktion. "Besonders betroffen sind hier Lieferungen aus dem Inland und aus China. Jeweils zwei von drei Betrieben berichten von Beeinträchtigungen." Nur jedes fünfte Unternehmen habe dagegen Probleme mit Lieferungen aus den USA, sogar nur zwei Prozent mit Lieferungen aus Mittel- und Osteuropa.

Industrie will Verlängerung der Kurzarbeiterregelung

"Schon heute liegt der erwartete Umsatzrückgang im Kalenderjahr 2021 bei im Durchschnitt 13 Prozent", sagte Brossardt. Die Reaktionen reichen von der Suche nach alternativen Lieferanten und Produkten über Preiserhöhungen bis zur Einschränkung der Produktion. Eine Verlängerung der verbesserten Kurzarbeiterreglungen und eine optimierte Zollabfertigung würden den Betrieben helfen.