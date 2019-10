Maßregelvollzug im BKH Straubing wird gelockert

Bisher hatte das Hochsicherheits-Bezirkskrankenhaus in Straubing eine Sonderstellung unter den bayerischen Bezirkskrankenhäusern: Patienten die dort saßen, erfuhren - bis auf wenige Ausnahmen -keinerlei Lockerungen, wie zum Beispiel Freigänge. Das wird jetzt geändert.

Verlegungen und Freigänge

Der Hauptausschuss des Bayerischen Bezirketags hat in seiner letzten Sitzung in Bad Gögging (Landkreis Kelheim) eine Neuausrichtung des Bezirkskrankenhauses (BKH) Straubing beschlossen. Das teilte eine Sprecherin mit.

In Straubing sollen dann künftig nur noch Patienten aus Niederbayern untergebracht sein. Auch eine Lockerung im Maßregelvollzug in Straubing kann für bestimmte Insassen angeordnet werden. Demnach können Patienten in ihre Heimatbezirke verlegt werden oder Freigänge bekommen - auch mit dem langfristigen Ziel einer Entlassung.

Altes Konzept habe sich "überholt"

Das war bei der Gründung des BKH Straubing so nicht vorgesehen. Damals hatte die Stadt dem Bau der Forensik nur unter der Prämisse zugestimmt, dass es Lockerungen wie Freigänge nicht geben würde.

Dieses Ursprungskonzept habe sich aber "überholt", so die Bezirketag-Sprecherin im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Im Maßregelvollzug gebe es Fortschritte in der medizinischen Behandlung und neue, sehr wirksame Therapien. Vollzugslockerungen hätten zudem einen therapeutischen Hintergrund und seien wichtig für eine erfolgreiche Resozialisierung, hatte das Bayerische Sozialministerium bereits im Sommer dieses Jahres mitgeteilt hatte. Zum Beispiel verbesserten sich Resozialisierungsaussichten bei Verlegung der Patienten in ihre Heimatbezirke, weil die Wege für Angehörige und Bekannte dann kürzer seien.

Freigänge sollen stufenweise und sicher gestaltet werden

Der Beschluss des 29-köpfigen Hauptausschusses am Donnerstag fiel einstimmig. In den nächsten Monaten wird ausgearbeitet, welche Patienten wohin verlagert werden oder Freigänge mit dem langfristigen Ziel einer Entlassung bekommen sollen. Letzteres müsse stufenweise passieren und sicher gestaltet werden, heißt es im Wortlaut des Beschlusses. Der Freistaat Bayern wird des Weiteren darin aufgefordert, vollständig die Folgekosten zu tragen.

Der Zentrale Steuerungsausschuss für den Maßregelvollzug in Bayern, in dem Vertreter aller Bezirke sitzen, hatte die Reform im BKH Straubing schon im Juli dieses Jahres einstimmig beschlossen. Dieser Beschluss wurde nun vom Bayerischen Bezirketag übernommen.

Besonders sicherungsbedürftige Patienten werden auf Bayern verteilt

Künftig soll jede der 14 forensischen Kliniken in Bayern baulich und personell so ausgestaltet werden, dass auch besonders sicherungsbedürftige Patienten therapiert werden können. Bislang sind diese "schweren Fälle" in Straubing untergebracht worden. Zuletzt gab es heftige Reaktionen, weil vereinzelte Inhaftierte Freigang bekommen hatten.