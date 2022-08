Maßnahmen gegen Fischsterben im Aschaffenburger Fasaneriesee

Der See im Landschaftspark Fasanerie ist ein beliebter Naherholungsort für Aschaffenburgerinnen und Aschaffenburger. Doch nun wurde eine akute Problematik deutlich: Die Wassertemperatur im Fasaneriesee ist gestiegen, der Sauerstoffgehalt ist gesunken. Das beeinträchtigt auch die Tier- und Pflanzenwelt im Gewässer. Am Wochenende wurden erste tote Fische gefunden. So hat die Stadt jetzt Maßnahmen eingeleitet, um den Sauerstoffgehalt im See wieder zu erhöhen.

Fasaneriesee wird aktuell belüftet

Wie der zuständige Kanalmeister der Stadt, Bernd Kullmann, auf BR-Anfrage mitteilte, liefern seit Montag mehrere Tankfahrzeuge Frischwasser in den künstlich angelegten See. Zudem werde der Fasaneriesee mit Pumpen und Wasser von oben belüftet, dabei helfe die Feuerwehr. Die Maßnahmen werden voraussichtlich noch die ganze Woche lang dauern. Dann werde je nach Lage über das weitere Vorgehen entschieden.

Veterinäramt prüft Ursache für Fischsterben

Am Wochenende waren die ersten toten Fische entdeckt worden. Laut Kullmann sind mittlerweile etwa 100 verendet. Die Stadt habe einige auch an das Veterinäramt für weitere Untersuchungen gegeben, um deren Todesursache zu klären. Aktuell gehe man zwar davon aus, dass sie an Sauerstoffmangel verendet sind, es kämen aber auch andere Ursachen in Frage.

Zufluss zum See wegen Hitze trockengefallen

Wegen der aktuellen Hitzeperiode ist der natürliche Zufluss zum See, der Röderbach, trockengefallen. Dadurch ist die Temperatur im See gestiegen und der Sauerstoffgehalt gesunken. Wie Bernd Kullmann erklärte, hab die Frischwasserzufuhr durch die Tankfahrzeuge bereits eine leichte Verbesserung gebracht, der Sauerstoffgehalt sei wieder etwas gestiegen. Derzeit würden mehrmals täglich Messungen durchgeführt.