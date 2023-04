Maßnahmen-Ende: Manche Gebäude in Unterfranken leuchten wieder

Seit September 2022 gab es in Unterfranken verschiedene Maßnahmen, um eine mögliche Notsituation bei der Energieversorgung über den Winter zu vermeiden. Grund dafür war, dass aufgrund des Ukraine-Russland-Kriegs immer weniger Gas aus Russland nach Deutschland strömte. Mit einer bundesweiten Verordnung wurden Regelungen für Kommunen eingeführt. In öffentlichen Gebäuden und an Arbeitsplätzen war eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad vorgesehen. Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen durften größtenteils nicht beleuchtet werden.

Die Regelungen der sogenannten kurzfristigen Energiesparmaßnahmen laufen noch bis einschließlich Samstag, den 15. April 2023. Ab Sonntag erstrahlen manche Gebäude in Unterfranken wieder – so auch die Festung Marienberg in Würzburg. Auch andere markante Gebäude der Stadt sollen wieder beleuchtet werden, teilt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg mit.

Gebäude in Würzburg leuchten ab Sonntag wieder

Laut Stadt Würzburg überprüft die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) derzeit die einzelnen Scheinwerfer auf ihre technische Funktionsfähigkeit. Die Festung sei neben Residenz und Alter Mainbrücke eines der touristischen Wahrzeichen der Stadt. Eine große Zahl Einheimischer hätten Weiß zufolge in den vergangenen Monaten immer wieder bei der Stadtverwaltung nachgefragt, wann die Beleuchtung der Festung wieder ans Netz gehe. Dieser Wunsch werde damit erfüllt.

Neben der Festung leuchten ab Sonntag auch der Grafeneckart, der Rote Bau des Rathauses oder das Ämtergebäude in der Karmelitenstraße.

Kritik vom Bund Naturschutz

Die Kreisgruppe Würzburg des Bunds Naturschutz sieht die Entscheidung der Stadt Würzburg kritisch und fordert die Beibehaltung der Sparmaßnahmen. Die Einsparmaßnahmen seien ein Schritt in die richtige Richtung gewesen und nun gehe man diesen wieder zurück "in die falsche Richtung", meint Steffen Jodl, Geschäftsführer der Kreisgruppe Würzburg des Bund Naturschutz. Zum einen sei das Sparen von Energie aus Klimaschutzgründen weiterhin wichtig, zum anderen auch für die Biodiversität: Für die Insektenwelt sei es wichtig, dass nachts möglichst wenig Beleuchtung an sei, da diese schnell zur Todesfalle für Insekten werden könne. "Das ist doppelt schade und unverständlich, dass die Stadt nun diesen Weg bei der Beleuchtung geht", so Jodl.

Wirkung der Maßnahmen

Mehrere unterfränkische Landkreise und kreisfreie Städte berichten, dass die Maßnahmen eine positive Wirkung gezeigt haben. Auch die Regierung von Unterfranken hat die Regelungen der Bundesverordnung in ihren Liegenschaften umgesetzt. Die Behörde teilt mit, dass beim Bezug von Fernwärme im Vergleich zum Vorjahr eine Einsparung von rund 27 Prozent erzielt werden konnte. Zudem sei der Stromverbrauch im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent gesunken. Beide Werte seien allerdings nicht nur auf die Sparmaßnahmen zurückzuführen. "Das verstärkte Homeoffice dürfte auch hier einen besonderen Beitrag leisten", teilt die Regierung von Unterfranken mit. Dennoch seien die bisherigen Erfahrungen und die erzielten Energieeinsparungen "durchaus beachtlich und positiv". Welche Regelungen in der nächsten Heizperiode gelten, sei noch offen.

Aschaffenburg verzichtet auf Beleuchtung

Die Stadt Aschaffenburg möchte auch nach der Verordnung zurückhaltender mit Beleuchtungen umgehen. "Die Stadthalle wurde und wird außen grundsätzlich nicht angestrahlt. Vor der Energiesparverordnung war die Foyer-Beleuchtung nachts teilweise an. Seit der Verordnung leuchtet nur noch die Notbeleuchtung. Das wird so beibehalten", teilt die Stadt mit. Demnach stehen weitere Entscheidungen über den langfristigen Umgang noch aus.

Licht an? Entscheidung steht im Raum Kitzingen noch aus

Ob im Raum Kitzingen Gebäude wie Marktturm, Falterturm, Alte Synagoge und die Kirchen ab Sonntag wieder angestrahlt werden, ist noch offen. "Die Mitarbeiter im Rathaus und den einzelnen Abteilungen haben sich an die Regelungen gehalten, viele sind den Winter über mit dicken Pullovern und Jacken ihrer Arbeit nachgegangen", teilt das Landratsamt Kitzingen mit. Das habe sich jedenfalls gelohnt. Denn das Landratsamt habe bei der Wärmeenergie insgesamt eine Einsparung von 32 Prozent zum vorherigen Winter verbucht. "Da die Bedeutung des Energiesparens auch unabhängig von einer Mangellage zugenommen hat, wird das Landratsamt Kitzingen auch weiterhin sparsam mit Energie umgehen", betont das Landratsamt.

Energiesparen beschäftigt die Kommunen weiterhin

In den Landkreisen Haßberge, Miltenberg und Bad Kissingen gibt es aktuell noch keine Vergleichswerte zu möglichen Einsparungen. Die Schlussrechnungen stehen zum Teil noch aus. Fest steht aber, dass die Behörden auch im nächsten Winter auf einen sparsamen Energieverbrauch hinwirken möchten. Angaben zu konkreten Maßnahmen seien aber noch nicht möglich.