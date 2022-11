Maßnahmen der Stadt Würzburg für mögliche Stromausfälle

Was kann man tun, wenn es zu einem Stromausfall kommt? Die Stadt Würzburg, Feuerwehren, Rettungsdienste und der Energieversorger Mainfrankennetze GmbH bereiten sich aktuell auf mögliche Stromausfälle und Gasengpässe vor. Jürgen Söbbing, Geschäftsführer der Mainfrankennetze, die im Raum Würzburg für die Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung zuständig sind, rechnet mit zeitlich begrenzten Stromabschaltungen, um die Netze zu entlasten.

Zum Artikel: Frankens Städte und Gemeinden bereiten sich auf den Notfall vor

Privater Vorrat an Batterien, Kerzen und Wasser empfehlenswert

Die Bürgerinnen und Bürger sollten sich zuhause auf solche Stromausfälle oder -abschaltungen vorbereiten, so der Appell von Wolfgang Kleinert, zuständiger Kommunalreferent der Stadt Würzburg. Er empfiehlt, Lebensmittel- und Wasservorräte anzulegen, Batterien zu kaufen, eine Taschenlampe, Kerzen und ein batteriebetriebenes Radio bereit zu legen. Mit Decken und warmen Pullis könne man Stromausfälle oder Gasengpässe gut überstehen.

Die Berufsfeuerwehr Würzburg plant momentan die Einrichtung von Anlaufstellen in allen Würzburger Stadtteilen. Das können Feuerwehrhäuser, öffentliche Gebäude, Schulen oder Gemeindesäle sein, die allerdings über eine Notstromversorgung verfügen müssen. Diese Anlaufstellen werden personell besetzt und sollen im Notfall die Verbindung zu Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei herstellen können.

Zentrale Wärmehallen ebenfalls in Planung

Auch Wärmehallen werden derzeit gesucht, in denen die Bürger bei Gasengpässen oder -ausfällen Zuflucht finden können. "Diese Räume dürfen aber nicht mit Gas beheizt werden, das ist gerade bei der Suche das Problem", so Harald Rehmann, Chef der Berufsfeuerwehr Würzburg. In drei bis vier Wochen will die Stadt mitteilen, wo diese Anlaufstellen und Wärmehallen in Würzburg sein werden, sodass dann jeder Bürger weiß, wohin er sich in seinem Stadtteil wenden kann.

Gas-Kunden zu mehr Sparsamkeit aufgerufen

Die Gasversorgung im Winter sei relativ sicher, betont Jürgen Söbbing von der Mainfrankennetze GmbH. Allerdings kann er derzeit beim privaten Gaskunden kein verändertes Verbrauchs-Verhalten feststellen, obwohl es im Oktober und Anfang November noch ungewöhnlich warm war.

"Die Industrie- Kunden sparen schon deutlich, aber nicht der private Gaskunde. Da kann ich nur dazu aufrufen, zu sparen, um sicher zu stellen, dass die Gasspeicher gut gefüllt bleiben und um Kosten bei der Gasrechnung zu sparen", so Söbbing. Die Wasser- und Abwasserversorgung im Raum Würzburg sei in jedem Fall gesichert, weil es für diesen Bereich überall Notstromaggregate gebe, ergänzt Söbbing.