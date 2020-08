Maßnahmen auf Aschaffenburger "Feiermeile" zeigen Wirkung

In Hochzeiten sind es mehr als 600 Menschen gewesen, vornehmlich junge Leute, die am Aschaffenburger Mainufer unterhalb des Schlosses Johannisburg das Wochenende genossen haben. Mit steigendem Alkoholgenuss sind auch die Streitigkeiten angestiegen, die Polizei musste vermehrt eingreifen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wurden Maßnahmen ergriffen, damit sich die Situation am Mainufer beruhigt. Sie zeigen Wirkung.

Feiernde bewarfen Polizeibeamte mit Bierflaschen

"Das städtisch-polizeiliche Konzept hat sich bewährt, die Zahl der Körperverletzungen und Beamtenbeleidigungen ist seit zwei Wochen rückläufig", sagt der Aschaffenburger Polizeisprecher Detlef Ritter. Seit Anfang Juli habe die Polizei 19 Platzverweise ausgesprochen, nachdem etwa Bierflaschen auf Beamte oder andere Besucher geworfen und Beamte angespuckt oder anderweitig belästigt worden seien. In vier Fällen wurden Geldstrafen bis zu 600 Euro verhängt. Die Bescheide seien den Unruhestiftern persönlich unmittelbar nach den Verstößen zuhause übergeben worden.

Polizei zeigt weiterhin Präsenz am Aschaffenburger Mainufer

Detlef Ritter zeigt sich zufrieden mit den ergriffenen Maßnahmen. Zusätzlich aufgestellte Lichtmasten hätten Wirkung gezeigt und die "Dunkelgestalten ins Licht geholt". Die komplette Rasenfläche sei nun erleuchtet. An einigen gut besuchten Wochenenden ist die Polizei mit bis zu 80 Einsatzkräften und Mitarbeitern des Jugendamts vor Ort gewesen. Das sei inzwischen nicht mehr notwendig, doch man zeige nach wie vor Präsenz. Letztes Wochenende waren Ritter zufolge weit weniger Besucher am Mainufer – rund 250 am Freitag und gut 100 am Samstag.

Große Mehrheit in Aschaffenburg verhält sich friedlich

Der Polizeisprecher zeigt sich erfreut, dass man vom "letzten Trumpf" keinen Gebrauch habe machen müssen: damit meint er ein Alkoholverbot oder sogar das Einzäunen des Geländes. "Wir wollen niemanden davon abhalten, das Wochenende am schönen Mainufer ausklingen zu lassen. Diskotheken haben geschlossen, die Leute wollen auch Spaß haben und das verstehen wir", sagt Ritter. Die große Mehrheit am Mainufer verhalte sich nach wie vor friedlich.