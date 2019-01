Massiver Widerstand gegen Seniorenheim-Schließung

Im Ringen um die Schließung des Seniorenheims in Dinkelscherben bleiben die Fronten verhärtet. Auch der zweite Runde Tisch konnte gestern (7.1.) keine Klärung bringen. Nach wie vor besteht die Spitalstiftung, die Betreiberin des Altenheims, auf der Schließung.

Mit Demo und juristischen Schritten gegen die Schließung

Dagegen formiert sich wachsender Widerstand. Am Sonntag hatten mehr als 600 Bürger auf dem Marktplatz protestiert. Bürgermeister Edgar Kalb zeigte sich begeistert von der Aktion. Er hatte juristische Schritte gegen die Spitalstiftung eingeleitet. Die Schließung des Heims in Dinkelscherben verstößt in seinen Augen gegen den Stiftungszweck: Das Betreiben eines Seniorenheimes in Dinkelscherben. Nun hat die Stiftung bis Mittwoch (9.1.) Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Dann entscheidet das Landgericht Augsburg, ob die Schließung erfolgen darf.

Das Seniorenheim steht vor "unüberwindbaren Herausforderungen"

Die Hospitalstiftung möchte das Seniorenheim Ende Juni 2019 schließen, weil es baulich nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht und eine Modernisierung die Stiftung nach eigener Aussage finanziell überfordern würde. Das Qualitätsgesetz der Altenpflege sei eine "unüberwindbare Herausforderung" für das Haus. Die Hospitalstiftung besitzt noch ein weiteres Seniorenheim, dass sie aufgeben möchte, es ist im Nachbarort Zusmarshausen. Es soll auf einen neuen Betreiber übergehen, die Caritas Augsburg Betriebsträger GmBH.

Die Hospitalstiftung

Die Hospitalstiftung geht auf den kirchlichen Stifter aus dem 17. Jahrhundert zurück. Ein Augsburger Domherr hatte damals das Spitalgebäude in Dinkelscherben und großzügige Grundstücke rund um die Stadt gespendet. Diese sind bis heute im Besitz der Stiftung.