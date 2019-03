vor etwa einer Stunde

Brand in Biogasanlage in Straßkirchen: 350.000 Euro Schaden

In Straßkirchen im Landkreis Straubing-Bogen hat es am Mittwochnachmittag in einer Biogasanlage gebrannt. Das Feuer brach im Stromraum der Anlage aus. Der Schaden beläuft sich auf 350.000 Euro. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.