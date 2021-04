Massive Rauchentwicklung: Brand eines Autohauses in Ergolding

Am Vormittag ist Feuer in einem Autohaus in Ergolding im Kreis Landshut ausgebrochen. Warum ist noch völlig unklar. Anwohner wurden gebeten, wegen der massiven Rauchentwicklung, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bislang keine Verletzten

Menschen befanden sich keine in dem Autohaus. Niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, heißt es. Die Nach-Löscharbeiten laufen noch.

Hintergründe zum Brand noch unklar

Wie die Polizei-Einsatzzentrale berichtet, war das Gebäude in Vollbrand gestanden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt ist noch unklar. Genauso muss die Polizei noch die Brandursache ermitteln.

Das Autohaus befindet sich in der Moosfeldstraße, im Ergoldinger Industriegebiet.