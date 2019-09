Massive Gewalt bei Eishockeyspiel: Vier Straubinger vor Gericht

Sie sollen Polizeibeamte massiv getreten und mit Fäusten geschlagen haben: vier Männer eines Rockerclubs aus Straubing stehen deswegen ab Donnerstag vor dem Landgericht Nürnberg. Im Rahmen eines Eishockeyspiels zwischen den "Nürnberg Ice-Tigers" und den "Straubing Tigers" prügelten die Rocker auf eingesetzte Polizeibeamte ein und verletzten diese, so die Staatsanwaltschaft.

Schwitzkasten und Pfefferspray - Polizei gegen Rocker

Als die Angeklagten ein Schild abgerissen haben, wollte die Polizei ihre Personalien feststellen. Anschließend wurden die Beamten massiv beleidigt und schließlich geschlagen. Weitere Fans der Straubing Tigers wollten sich einmischen, konnten aber von der Polizei zurückgehalten werden. Ein Angeklagter drückte einem Beamten einen Finger tief in ein Auge, was zur Erblindung hätte führen können, so die Anklage. Ein weiterer Beschuldigter soll einen Beamten in den Schwitzkasten genommen haben und wollte anschließend flüchten. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray war es den Beamten gelungen, den Täter zu fesseln, so die Ermittler.

Viele Zeugen in fünf Tagen

Unter anderem müssen sich die Täter wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten. Da in diesem Verfahren viele Zeuge gehört werden müssen, sind fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende Oktober erwartet.