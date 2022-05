"Massive Folgen": Wirtschaftsverband warnt vor Erdgas-Embargo

Die Liste der Sanktionen gegen Russland ist lang. Auch der wichtige Energiesektor ist mittlerweile betroffen. Die EU hat bereits beschlossen, keine Kohle mehr aus Russland zu importieren. Auch ein Öl-Embargo ist laut Wirtschaftsminister Robert Habeck mittlerweile in "greifbare Nähe" gerückt. Über einen Gas-Lieferstopp wird ebenfalls diskutiert, um den Druck auf Russlands Präsident Wladimir Putin weiter zu erhöhen. Doch die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) warnt vor den massiven Folgen eines solchen Schritts. Der Wirtschaftsverband skizziert nicht nur die Auswirkungen für ganz Bayern – sondern auch für Unternehmen bzw. Branchen in den einzelnen Regierungsbezirken – wie etwa Oberfranken.

Erdgas aus Russland kurzfristig nicht zu ersetzen

Ohne russisches Erdgas geht es derzeit nicht. Das ist für den oberfränkischen vbw-Chef Thomas Kaeser klar. Anders als beim Erdöl gebe es beim Erdgas auf den globalen Märkten keine Alternative zu Russland. Unter anderem wegen fehlender Flüssiggas-Terminals. Entsprechend massiv wären die Folgen eines Erdgas-Lieferstopps für die Wirtschaft. "Wir würden uns unserer eigenen Stärke berauben – unserer industriellen Basis – und in die Rezession rutschen", so Kaeser. Zudem würde die Kostenexplosion auf dem Energiemarkt durch ein Embargo noch verstärkt. Eine Kostenexplosion, deren Ende ohnehin derzeit "nicht absehbar" sei, so Kaeser.

Viele Arbeitsplätze in Gefahr

Um die Folgen eines möglichen Erdgas-Embargos abschätzen zu können, hat die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft rund 1.100 Unternehmen in Bayern befragt. Demnach gaben 22 Prozent der Firmen an, im Falle eines Lieferstopps den Betrieb einstellen zu müssen – bei den energieintensiven Betrieben gab das sogar jedes dritte Unternehmen an. In Bayern wären der Studie zufolge bis zu einer halben Million Jobs in Gefahr. In Oberfranken ist von 41.000 Arbeitsplätzen die Rede. "Das entspricht 6,9 Prozent der Erwerbstätigen", so Kaeser.

Betriebe könnten dauerhaft geschädigt werden

Um die Folgen eines möglichen Erdgas-Embargos aufzuzeigen, bemüht die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft Beispiele, wie etwa das des Glasherstellers Wiegand aus Steinbach am Wald . Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der größten Hersteller von Glasflaschen in Deutschland. Die Produktion verschlingt naturgemäß Unmengen an Energie. Energie, die das Unternehmen mit Gas aus Russland erzeugt. Im Falle eines Lieferstopps müsste der Betrieb seine Schmelzwannen zunächst wenn möglich in den "Warmhaltebetrieb" versetzen. Würden die Anlagen komplett abgeschaltet und von rund 1.600 Grad Celsius auf etwa 20 Grad heruntergekühlt, wären sie im Anschluss kaputt, so Geschäftsführer Oliver Wiegand. Der Wiederaufbau der Schmelzwannen würde nicht nur viele Millionen Euro kosten, sondern wohl auch Jahre dauern.

Das neue Ziel: Unabhängig werden von russischem Gas