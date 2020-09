Massive Explosion: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Kist

Die Explosion in der Bankfiliale bei Würzburg ereignete sich gegen drei Uhr am Morgen: Offenbar mit Gas haben Unbekannte in Kist einen Geldautomaten gesprengt. Mindestens zwei Täter sollen laut Zeugen dafür verantwortlich sein. In einem schwarzen Audi konnten sie flüchten.

Täter erbeuten Bargeld aus Geldautomat

Wie die Polizei meldet, verlief die Fahndung bislang ergebnislos. Die Explosion ereignete sich in der Oberen Dorfstraße in Kist. Die Täter konnten Bargeld erbeuten, in welcher Höhe ist noch unbekannt. Laut Zeugenangaben stiegen die Unbekannten in einen schwarzen Audi Kombi und fuhren in Richtung Friedhof davon.

Polizei fahndet mit Hubschrauber

An der Fahndung nach den Tätern sind neben zahlreichen Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Würzburg-Land und benachbarter Dienststellen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Explosion war nach Angaben der Polizei so massiv, dass die Täter dadurch auch ihr eigenes Leben gefährdet hätten.