Massive Lockerungen für Veranstaltungen mit 2G oder 3G plus

Nach der Öffnung von Clubs und Diskotheken ohne Maskenplicht, Abstandsgebot und Besucherobergrenzen sollen ähnliche Lockerungen in Bayern auch für viele andere Veranstaltungen möglich werden. Laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) beschloss das bayerische Kabinett "erhebliche Erleichterungen" für Veranstalter oder Betreiber, die sich freiwillig für eine 2G-Regel oder für 3G plus entscheiden.

Das bedeutet, dass entweder nur Genesene und vollständig Geimpfte (2G) oder Geimpfte, Genesene und Menschen mit einem negativen PCR-Test Zugang (3G plus) bekommen. Ein Antigen-Schnelltest würde - genauso wie beim Disco-Besuch - nicht mehr ausreichen. Neben der Maskenpflicht und Abstandsgebot entfallen nach Angaben der Staatskanzlei dann auch die Alkoholverbote bei Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern.

Ausnahmeregel für Schülerinnen und Schüler

Diese Möglichkeit wird laut Herrmann für alle Bereiche eröffnet, in denen aktuell die 3G-Regel gilt - also für Sportstätten, Theater, Kinos, Museen, Tagungen und Kongresse, Musikschulen, Bibliotheken. Der Staatskanzleichef erläuterte, die Logik sei die gleiche wie bei der Entscheidung zu den Clubs und Diskotheken vor wenigen Tagen: "Wenn der Sicherheitsstandard höher ist, dann ermöglicht das auch mehr Freiheit, weil wiederum die Sicherheit gegeben ist."

Für Schülerinnen und Schüler wird es bei der 3G-plus-Regel eine Ausnahme geben, wie Herrmann betonte. Sie würden ohnehin "engmaschig" bis zu dreimal wöchentlich getestet, daher wolle man für Schüler keine zusätzliche Hürde aufbauen. Sie müssten daher keinen PCR-Test vorlegen.

Hohes Bußgeld bei Verstößen

Entscheidet sich ein Veranstalter freiwillig für das 2G- oder 3G-plus-Modell, muss er dem Staatskanzleichef zufolge ein "strenges Zutrittsregime" organisieren - mit Einlasskontrollen, Identitätsfeststellung und der "Überprüfung, ob die Voraussetzungen auch gegeben sind". Halte sich ein Veranstalter nicht an diese Auflage, drohe ihm ein Bußgeld von 5.000 Euro. Teilnehmer, die gegen die 2G- oder 3G-plus-Regel verstoßen, müssten bis zu 250 Euro zahlen.

Herrmann wirbt für 2G: "Sicherster Weg"

Herrmann warb grundsätzlich für das 2G-Modell: Dies sei der sicherste Weg. Es gehe nach wie vor um Vorsicht, Umsicht und Sicherheit. "Deshalb ist es eigentlich auch am allerbesten, man wendet freiwillig die 2G-Regelung an, weil dort nur Geimpfte und Genesene Zutritt in die Veranstaltung haben. Und geimpft und genesen heißt: Man ist geschützt gegen die Krankheit", sagte der CSU-Politiker. Ein negativer Test dagegen sei kein Schutz gegen Corona, sondern "nur der Nachweis, dass man - im Moment jedenfalls - nicht infektiös ist". Die Staatsregierung wolle aber niemanden zu 2G zwingen, "sondern das soll freiwillig erfolgen, genauso wie 3G plus".

Tanzverbot in Gastronomie wird aufgehoben

In der Gastronomie werden laut Staatskanzlei Tanz und laute Musik unter Auflagen wieder zugelassen. Bisher sei das verboten gewesen, "weil wir die Diskothek durch die Hintertür dadurch vermeiden wollten", sagte Herrmann. Nachdem Clubs und Discos wieder offen seien, könne diese Einschränkung entfallen, wenn der Wirt in der Gaststätte 3G plus mit PCR-Test anwende. "Insofern also eine Gleichstellung der Diskotheken und Bars mit den normalen Gaststätten."

Darüber hinaus muss kündigte Herrmann eine Lockerung für Schankwirtschaften an: Dort dürfen Gäste künftig wieder auch am Tresen trinken und essen. Bisher war dies nur am Tisch erlaubt.