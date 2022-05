"Massive Bauweise": Diskussion um geplante Wohnblöcke in Töging

Es ist kurz vor halb fünf am Mittwochnachmittag, als knapp 20 Menschen auf dem Platz vor dem Töginger Rathaus selbstgestaltete Plakate entrollen. Sie gehören zur "Bürgerinitiative Gegenwind", sind Nachbarinnen und Nachbarn eines noch unbebauten Feldes in der Kleinstadt Töging am Inn im Landkreis Altötting. Ihr Protest richtet sich an den Töginger Bauausschuss: Der stimmt an diesem Abend über ein Projekt ab, bei dem ein Investor insgesamt fünf Häuser auf das Feld bauen will.