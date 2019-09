vor etwa einer Stunde

Massing: Mann in Getreidesilo verschüttet und tot geborgen

Tragischer Betriebsunfall im Landkreis Rottal-Inn: Ein 57-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag in einem Getreidesilo in Massing verschüttet worden. Der Mann konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.