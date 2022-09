Hagel und Glätte: 23-Jähriger auf A9 lebensbedrohlich verletzt

Auf der A9 ist es am Samstagabend in der Nähe von Hormersdorf im Landkreis Nürnberger Land zu mehreren Unfällen gekommen. Grund sei ein starker Hagelschauer gewesen, der zu einer sehr glatten Fahrbahn geführt habe, berichtet die Polizei. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 18.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schnaittach und Hormersdorf zu einem ersten Unfall.

23-Jähriger wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Ein Fahrer geriet aufgrund der mit Hagelkörnern bedeckten Fahrbahn in die Mittelschutzwand, schleuderte im Anschluss auf den rechten Fahrstreifen und krachte dort in das Heck eines anderen Pkw. Nahezu zeitgleich geriet ein anderer Fahrer ebenfalls ins Schleudern und erfasste den Fahrer eines Abschleppfahrzeugs, welcher an der Unfallstelle ausgestiegen war, um Hilfe zu leisten. Der 23-Jährige wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde vor Ort reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen bringen Verletzte in Kliniken

Auf der Gegenfahrbahn ereigneten sich wenig später weitere Verkehrsunfälle aufgrund der Witterungsbedingungen. Insgesamt wurden dabei sieben Personen verletzt, zwei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Teilweise hätten Zeugen Verletzte direkt in umliegende Krankenhäuser gefahren. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von rund 105.000 Euro.

A9 war in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt

Polizeibeamte waren über Stunden mit der Aufnahme der Verkehrsunfälle beschäftigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützte sie ein Gutachter dabei. Die A9 war für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Gegen 00.15 Uhr konnten die Fahrspuren in Richtung Berlin wieder frei gegeben werden. Die Sperrung in Richtung München wurde gegen 01.30 Uhr aufgehoben.