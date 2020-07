Massentests in Mamming nach Corona-Ausbruch bei Erntehelfern

Nachdem sich über 170 Erntehelfer auf einem großen Gemüsehof in Mamming im Kreis Dingolfing-Landau mit dem Coronavirus infiziert haben, können sich nun alle 3.300 Einwohner des Ortes testen lassen. Dies sei freiwillig und kostenlos, teilte das Landratsamt mit.

Teststation für die Einwohner

Bereits seit dem Morgen errichten Bauarbeiter eine mobile Corona-Teststation. Ab etwa 15 Uhr sollten die Tests beginnen.

Das Gelände ist auf dem Verkehrsübungsplatz beim Sportgelände. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die die Teststation nicht aufsuchen können, gibt es ein mobiles Test-Team des Bayerischen Roten Kreuzes.

Termine für das mobile Team können über die Gemeindeverwaltung Mamming (Tel. 09955/9311-0) vereinbart werden. Die Teststation ist bis 19 Uhr geöffnet. Ab Dienstag und an den kommenden Tagen wird die Teststation von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr betrieben. Sollte es zu längeren Wartezeiten kommen, bittet das Landratsamt um Verständnis.

Weitere Teststation für Landkreis-Bewohner in Arbeit

Um einen möglichst reibungslosen und schnellen Ablauf zu gewährleisten, können ausschließlich Personen mit Pkw und keine Fußgänger oder Radfahrer getestet werden. Die Möglichkeit der Testung besteht hier nur für die Einwohner der Gemeinde Mamming.

Für alle anderen Landkreisbürger wird eine weitere Teststation im Landkreis vorbereitet. Darüber hinaus wird auf die bestehenden Möglichkeiten durch den Hausarzt hingewiesen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) bietet zudem auf Ihrer Homepage www.kvb.de die Suche: "Arzt für Coronavirus Test" an. Aufgrund der vielen Anfragen wird ab heute von 14 bis 16 Uhr das Bürgertelefon am Landratsamt wieder freigeschaltet. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich mit ihren Fragen rund um das Corona-Geschehen an das Team des Bürgertelefons unter 08731/87-200 wenden. An den kommenden Werktagen ist das Bürgertelefon jeweils von 8 bis 16 Uhr besetzt.

Mehr als ein Drittel der Erntehelfer infiziert

Nach aktuellen Angaben des Landratsamtes Dingolfing-Landau sind 176 der 479 Erntehelfer auf dem Gemüsehof mit Covid-19 infiziert. Weitere Testergebnisse und neue Zahlen werden im Laufe der kommenden Tage veröffentlicht, hieß es.

Die Saisonarbeiter stammen aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn und der Ukraine und haben bei der Gurkenernte mitgeholfen. Laut Landrat Werner Bumeder (CSU) handelt es sich um "einen in sich geschlossenen Personenkreis". Die Menschen leben in einer Art Container-Dorf am Rande der Gemeinde. Noch am Wochenende wurde umgehend angeordnet, die infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Nicht-Infizierten zu trennen. Ein Sicherheitsdienst überwacht die strikte Einhaltung der Quarantäne.