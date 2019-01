Massenschlägerei vor Bundesligaspiel in Augsburg

Eine Massenschlägerei in einer Kneipe in der Augsburger Innenstadt hat heute Mittag dazu geführt, dass über 130 Fußballfans nicht zum heutigen Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf ins Stadion durften.

Fußballanhänger aus der Ultraszene

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Anhänger der Gäste aus Düsseldorf in der Nähe des Königsplatzes rund um ein Lokal versammelt. Mehrere Anhänger der Augsburger Ultraszene stießen dazu und provozierten laut Polizei die angereisten Düsseldorfer, die teils zur dortigen Ultraszene gehören.

Schlägerei mit 50 Personen

In der Folge gerieten rund fünfzig Personen in einer Massenschlägerei aneinander. Mehrere Beteiligte zündeten stark rauchende Pyrotechnik, was sehr schnell die Polizei auf den Plan rief. Die Beamten hatten die Partie zwar laut Pressesprecher nicht als Hochrisikospiel eingestuft, waren aber mit einer ausreichenden Zahl an Einsatzkräften im Stadtzentrum, um die Schlägerei zügig einzudämmen.

Rund 130 auswärtige Fans erhielten ein Stadionverbot für die heutige Partie, zusätzlich vier Augsburger Fans.