Massenschlägerei: Vermutlich waren es wieder Fußballfans

Am Josephsplatz in der Münchner Maxvorstadt haben sich am Mittwochabend bis zu 50 Personen vermutlich zu einer Schlägerei verabredet. Nach Informationen der "Abendzeitung" sollen es sich dabei um sogenannte FC Bayern- und Löwenfans gehandelt haben. Gordan Winkler, Sprecher des Polizeipräsidiums München, bestätigte dem Bayerischen Rundfunk, dass die Ermittlungen der Kriminalpolizei München auch in Richtung von rivalisierenden Fußballfans gehen. Auf jeden Fall sei ziemlich sicher, dass es sich wieder einmal um eine verabredete Schlägerei handelte.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Zwar flüchteten die meisten Täter, aber die Beamten konnten vier mutmaßlich Beteiligte der Schlägerei festnehmen. Dabei handelt es sich um vier Münchner im Alter von 16, 17 und 19 Jahren sowie einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg. Gegen die vier Tatverdächtigen wird wegen Landfriedensbruch und Körperverletzung ermittelt. Außerdem hat die Polizei die Handys der Vier sichergestellt, um eventuelle weitere Kontakte zu Mittätern nachzuvollziehen.

Bereits mehrfach war es in den letzten Monaten zu solchen Schlägereien im Umfeld von Fußballspielen gekommen.