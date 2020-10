Massenschlägerei nach Eishockeyspiel: Polizei ermittelt

Nach einem Eishockeyspiel ist es in Dingolfing zu einer Massenschlägerei unter Fangruppen gekommen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Erst böse Worte - dann fliegen die Fäuste

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich die Fans der Clubs aus Dingolfing und Vilshofen am Sonntag schon während des Spiels beleidigt. Nach dem Spiel trafen die zwei Fan-Lager auf dem Parkplatz des Caprima-Freizeitbades dann aufeinander. Laut Polizei gingen etwa 40 Dingolfinger Fans auf 15 Vilshofener Fans los.

Gürtel, Fahnenstangen und Baseballschläger

Die Kontrahenten attackierten sich gegenseitig mit Gürteln, einer abgebrochenen Fahnenstange und wohl auch mit einem Baseballschläger. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, waren die meisten Beteiligten schon weggelaufen. Um den genauen Tathergang rekonstruieren zu können, hofft die Polizei jetzt auf Zeugenhinweise unter 08731/3144-0.

Vereine sauer

Matthias Rimböck, der erste Vorstand des ESC Vilshofen zeigt sich im BR-Interview erbost über die Vorkommnisse: "Ich habe vor dem Stadion in Dingolfing mitbekommen, dass es auf dem Parkplatz des Caprima-Freizeitbads wohl eine größere Schlägerei gegeben hat. Unsere Fans haben mir berichtet, dass sie anscheinend schon erwartet wurden. Was genau da jetzt vorgefallen ist muss erst geklärt werden, ich stehe aber in direktem Kontakt mit den Verantwortlichen des EV Dingolfing. Was mich wahnsinnig nervt ist die Tatsache, dass die Vereine alles dafür tun, damit trotz der Corona-Situation ein Spielbetrieb möglich ist und dann wird das alles durch so eine schwachsinnige Aktion gefährdet."