Massenschlägerei in Ankerzentrum Geldersheim: Männer in Haft

Bei der Schlägerei in der unterfränkischen Anker-Einrichtung für Flüchtlinge in Geldersheim im Landkreis Schweinfurt sind am Sonntagabend zwei aufgebrachte Gruppen mit jeweils etwa 15 Menschen aufeinander losgegangen. Sie schlugen unter anderem mit Holzlatten aufeinander ein. Nun sitzen drei festgenommene Männer in Untersuchungshaft. Laut Polizei wurde die Haft von einem Ermittlungsrichter verhängt.

Sieben Menschen bei Schlägerei in Ankerzentrum verletzt

Warum die zunächst verbale Auseinandersetzung handgreiflich wurde, ist noch nicht bekannt. Insgesamt fünf Menschen wurden verletzt: Ein 34-jähriger Nigerianer erlitt schwere Gesichtsverletzungen, ein 33-jähriger Algerier eine leichte Handverletzung. Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurden leicht an der Hand verletzt. Ein dritter Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde in den Unterleib getreten. Auch zwei Polizeibeamte verletzten sich leicht.

Verdacht auf schweren Landfriedensbruch

Bei dem Großeinsatz in der Anker-Einrichtung waren mehr als 100 Polizeibeamte im Einsatz. Um die Situation zu beruhigen, hatte die Polizei drei Wortführer vor Ort festgenommen. Ein Ermittlungsrichter ordnete unter anderem auf Grund des dringenden Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs Untersuchungshaft gegen die Männer an.