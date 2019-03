Massenschlägerei im Münchner Bahnhofsviertel vor Bayernspiel

Die Massenschlägerei schlug auch im Internet hohe Wellen. Mehrere Videos kursieren auf Plattformen der sozialen Medien. Anwohner beobachteten die wilden Szenen und hielten sie mit dem Handy fest.

Bis zu 50 Fußballfans an der Schlägerei beteiligt

Zwei Gruppen von schwarz gekleideten und vermummten Hooligans gingen aufeinander los und schlugen wild aufeinander ein. Laut Münchner Polizei waren 30 bis 50 Personen in die Schlägerei verwickelt. Ein Großaufgebot von Polizeikräften eilte zum Tatort in der Schillerstraße nahe des Hauptbahnhofs - mitten in München.

Eine Sprecherin der Münchner Polizei bestätigte dem Bayerischen Rundfunk, dass ein Wolfsburg-Fan bei der Schlägerei verletzt wurde. 17 Personen wurden festgenommen.