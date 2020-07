Massenpetition gegen Flugförderprogramm übergeben

"aufgeMUCkt" und der Bund Naturschutz waren überaus erfolgreich beim Unterschriftensammeln. Für die Petition gegen das Förderprogramm für neue Flugverbindungen am Flughafen München sind mehr als 25.500 Unterschriften zusammengekommen. Die haben die Organisationen nun im Landtag übergeben.

Kritiker werfen Flughafenbetreibern gekauftes Wachstum vor

Allein im vergangenen Jahr wurden neue Flugverbindungen mit 25 Millionen Euro unterstützt, seit 1994 waren es nach Angaben von "aufgeMUCkt" und Bund Naturschutz mehr als 400 Millionen Euro. Damit seien Billigfluglinien angelockt worden, und mit dem gekauften Wachstum hätten die Flughafenbetreiber den vermeintlichen Bedarf für eine dritte Startbahn beschworen, so die Kritiker. Die Förderung von Wachstum widerspreche auch den Klimazielen des Freistaats. Damit solle jetzt Schluss sein, so die Forderung der Petition, und dafür soll der Freistaat über seine Mehrheitsbeteiligung an der Flughafen München GmbH (FMG) sorgen.

Flughafen München wehrt sich gegen Kritik

Die FMG hat das Förderprogramm in der Vergangenheit stets als branchenübliche Marketing-Unterstützung verteidigt. "Unter dem Strich" zahle man dabei auch nicht drauf, sondern generiere zusätzliche Erträge.