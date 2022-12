Massenkarambolage auf der A9: Mehrere Verletzte und Sperrung

Auf der A9 bei Pegnitz sind am Montagvormittag elf Pkw und ein Lastwagen bei einem Unfall kollidiert. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von BR24 mitteilte, ist derzeit ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Mehrere Verletzte nach Unfall auf A9

Nach derzeitigen Erkenntnisstand gibt es mehrere Verletzte, aber keine Schwerverletzten. Die A9 in Fahrtrichtung Süden ist aktuell gesperrt. Nach Polizeiangaben hat sich ein längerer Stau gebildet. Wie der Sprecher weiter mitteilte, ist die Unfallursache noch nicht bekannt. Glätte sei als Ursache - aufgrund der Witterungsbedingungen - jedoch möglich.

Witterungsbedingte Unfälle: Zu schnell oder auf Sommerreifen

Bereits am Wochenende hatte es in Bayern zum Beginn der Wintersaison mehrere Unfälle gegeben. Häufig sei eine "nicht angepasste Fahrweise" oder das Fahren auf Sommerreifen ursächlich für die Unfälle gewesen, so die Polizei. Nahe Tutzing im Landkreis Starnberg sind beispielsweise bei einem Unfall auf glatter Straße fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen gekommen war.

