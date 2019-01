Massenkarambolage auf der A7 im Oberallgäu

Ein 40-Jähriger war kurz vor der Ausfahrt Betzigau auf der A7 in ein Stauende gefahren. Der Verkehr war wegen Schneefalls in Richtung Würzburg ins Stocken geraten. Durch den Aufprall riss ein Rad des Unfallverursachers ab und flog gegen ein nachkommendes Auto. Dessen Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte in drei andere Fahrzeuge hinein.

Hoher Sachschaden

Dann fuhr noch ein Auto in die Unfallstelle. Ein weiterer Pkw-Fahrer konnte zwar ausweichen, prallte aber in die Mittelleitplanke. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf fast eine Viertelmillion Euro. Die A7 musste in Fahrtrichtung Norden für knapp drei Stunden komplett gesperrt werden.