Masse an Corona-Studien: Welche sinnvoll sind

Uni Regensburg erforscht das Neurofilament im Blut

In Bayern wollen kompetente Wissenschaftler und Mediziner die Forschung vorantreiben. Die Forscher an der Uni Regensburg konzentrieren sich unter anderem darauf, wie sich das Corona-Virus auf das Gehirn auswirkt. Prof. Sven Wellmann untersucht deshalb die sogenannten Neurofilamente im Blut. Das sind Eiweißmoleküle, die nur in Nervenzellen vorkommen. Sie werden bei Covid-19-Patienten besonders stark abgesondert und sind erhöht im Blut feststellbar.

Das Ergebnis ist besorgniserregend. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass COVID-19 nicht nur die Lunge angreift, sondern auch neurologische Schäden verursacht.

Die überwiegende Zahl der neurologischen Symptome oder Veränderungen, die zu beobachten seien, komme von einer Überreaktion des eigenen Immunsystems von Erkrankten, so Prof. Sven Wellmann. Die Schäden würden auftreten, weil es zu Veränderungen der Gefäße komme, die zu kleinen Blutgerinnseln führen können und infolgedessen zu kleinen Schlaganfällen.

Welche Langzeitschäden durch eine Erkrankung mit dem Coronavirus entstehen können, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, ob Schädigungen nur schwer erkrankte Patienten betreffen können, oder ob das Virus auch bei positiv getesteten Menschen mit leichten oder gar keinen Symptomen später Schäden verursachen kann.

"Es kann auch sein, dass die mit ganz milden Verläufen, die das praktisch gar nicht gemerkt haben, dass die Wochen, Monate, Jahre später, ausgelöst durch die Virusinfektion, Veränderungen im Körper haben, Folgeerkrankungen auftreten, die zusammenhängen mit einer immunologischen Störung, die mit einer Veränderung des Immunsystems einhergehen. Dass der Körper Autoimmunerkrankungen entwickelt." Prof. Sven Wellmann, KUNO, Klinik St. Hedwig, Regensburg

Gemeinsam mit Schweizer Forschern arbeitet der Mediziner aus Regensburg in diese Richtung. "Wir müssen jetzt weiter untersuchen, ob es Veränderungen an den Gefäßen oder im Stoffwechsel gibt", so Wellmann. "Wir müssen weiter beobachten, ob Veränderungen der neurologischen Leistungen feststellbar sind, ob sich Biomarker, wie zum Beispiel das Neurofilament verändern."

Neurologische Schäden gelten als wahrscheinlich

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, DGN, hat am Dienstag eine Leitlinie für die Behandlung von Covid-19-Patienten herausgegeben, die eine neurologische Mitbetreuung empfiehlt.

"Während wir zu Beginn der Pandemie eine geringe Schnittmenge zwischen Covid-19 und unserem Fach sahen und glaubten, die Herausforderung läge vor allem in der Organisation der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen während des Lockdowns, haben wir schnell erkennen müssen, dass die Neurologie neben der Pneumologie und Intensivmedizin im Epizentrum der Pandemie steht." Prof. Peter Berlit, Generalsekretär der DGN.

Covid-19 sei mit einem hohen Prozentsatz an neurologischen Manifestationen verbunden und deren Bandbreite sei groß," so Prof. Peter Berlit, Generalsekretär der DGN

Für die Leitlinien haben die Mediziner mehrere Studien untersucht. Die Leitlinie enthält jetzt die Empfehlung, intensivpflichtige, beatmete Covid-19-Patientinnen und -Patienten aufmerksam auf neurologische Manifestationen zu untersuchen.