Maßbach: Arzt Diethard Dittmar als Busfahrer in Europa unterwegs

In Maßbach im Landkreis Bad Kissingen hatte Dr. Diethard Dittmar seine eigene Hausarztpraxis. Die hat der 73-Jährige mittlerweile abgegeben. Er macht aber bis heute Praxisvertretungen, ist als Arbeitsmediziner und Dopingkontrolleur unterwegs. Und er fährt mit großer Leidenschaft Reisebus!

Das Busfahrervirus hat sich Dr. Diethard Dittmar vor 36 Jahren eingefangen - bei einer Fahrt nach Budapest. Er und seine Frau hatten sich ganz knapp angemeldet. Und da blieb für ihn nur noch der Reiseleitersitz neben dem Busfahrer. "Und das fand ich herrlich, diese großen Scheiben und von dort oben auf die Straße zu schauen", sagt Dittmar. Seinen Busführerschein machte er in einer besonderen Fahrschule in einem drei Wochen dauernden Kurs. Der Zeitpunkt war gut, weil gerade da eine Assistenzärztin in seiner Praxis anfing.

Arztkoffer ist bei jeder Reise dabei

Als Arzt war Dr. Diethard Dittmar bei einer Reise auch schon gefragt. Etwa als eine Frau in Kroatien eine Gallenkolik erlitt. In Split hat er sie mit dem Bus direkt zum Krankenhaus gefahren. Auf der Rückfahrt von Dubrovnik konnte er sie wieder mit zurücknehmen. "Aber nur, weil ich Arzt bin. Die Frau haben wir dann hinten auf die letzte Bank quer hingelegt und mit Infusionen versorgt, so dass sie bis Schweinfurt durchgehalten hat", berichtet er. Kurz darauf wurde die Frau operiert.

Seinen Arztkoffer mit Medikamenten hat er immer dabei. "Weil der ein oder andere dann doch seine Blutdruck- oder Diabetestabletten vergessen hat. Dann kann ich entsprechend aushelfen", erzählt er.

Großes Vertrauen in den Busfahrer

Die Fahrgäste sind von ihrem Busfahrer Dr. Diethard Dittmar begeistert. Er würde sehr sicher und vorausschauend fahren. Und im Grunde könne ihnen ja auch nie etwas passieren, schließlich sei ja immer auch ein Arzt an Bord, meinen sie schmunzelnd. Bis zu seinem 75. Geburtstag fährt Dr. Diethard Dittmar noch Reisebus. Dann gibt er seinen Busführerschein ab.

Denn er will so handeln, wie er es als Arbeitsmediziner über viele Jahre getan hat, wenn er LKW und Busfahrer auf ihre Fahrtauglichkeit untersucht hat. "Ich habe keinem über 75 den Führerschein gegeben und dann werde ich das auch für mich in Anspruch nehmen", betont er. Das heißt: Im April 2024 läuft seine Busfahrlizenz ab.

Jetzt erst mal weiter auf Tour

Bis zum Ablauf seiner Fahrlizenz ist Dr. Diethard Dittmar aber weiterhin mit dem Reisebus unterwegs. Im Augenblick fährt er zum Nordkap. Er wird zum zwölften Mal den nördlichsten Punkt Europas besuchen. Dann hat er weitere siebentausend Kilometer in seinem Fahrtenbuch stehen.