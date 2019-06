Maskierter überfällt Tankstelle mit Axt - Wiederholungstäter?

Ein unbekannter Täter hat eine Tankstelle mit einer Axt bewaffnet überfallen und konnte mehrere Hundert Euro erbeuten. Das teilt das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Es könnte sich um einen Wiederholungstäter handeln - die Tankstelle wurde bereits vor rund einem Monat überfallen. Die Beschreibung des Täters ähnelt dem aktuellen Unbekannten.

Angestellte blieb unverletzt

Demnach betrat der Unbekannte am Donnerstagabend mit einem schwarzen Tuch im Gesicht und einer schwarzen Mütze eine Tankstelle in der Pockinger Straße in Bad Füssing. Er bedrohte die Angestellte mit der Axt und forderte Geld. Er konnte laut Polizeisprecher mit rund 500 Euro Richtung Ortsmitte/österreiche Grenze fliehen. Die Angestellte wurde nicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat eine athletische Figur. Beim Überfall trug er eine schwarze Jacke, eine graue Hose und einen dunkelroten Rucksack. Der Täter sprach deutsch mit ausländischem Akzent.