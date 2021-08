Maskenverweigerer fliegt aus ICE und wird gewalttätig

Ein Mann hat am Bahnhof in Erlangen bereits am Samstagabend Steine auf einen Schaffner geworfen und dabei eine Scheibe beschädigt, hat die Bundespolizei mitgeteilt. Der 40-Jährige musste den ICE von Bamberg nach Nürnberg verlassen, weil er sich geweigert hatte, eine FFP2-Maske aufzusetzen.

Maskenverweigerer leistete erheblichen Widerstand

Darüber sei er so erbost gewesen, dass er eine Glasflasche und mehrere Steine nach dem Zugbegleiter warf. Dabei wurde eine Scheibe des ICE beschädigt. Der mutmaßliche Täter floh zunächst, konnte aber später von der Bundespolizei gefasst werden. Bei der Festnahme und der anschließenden Durchsuchung leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Die Beamten fanden bei ihm außerdem ein verbotenes Springmesser. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Sachbeschädigung, Verstoßes gegen das Waffen- und das Infektionsschutzgesetz.

Bahn spricht Zugverbote aus

Beschäftigte der Deutschen Bahn haben immer wieder mit Menschen zu tun, die sich weigern, eine Maske in Zügen und Bahnhöfen aufzusetzen. Erst im April wurde bekannt, dass die Bahn bundesweite Zugverbote gegen Maskenverweigerer verhängt hat. Die Bahn habe eine "niedrige zweistellige Zahl Beförderungsausschlüsse beziehungsweise Hausverbote verfügt", sagte eine Sprecherin der Zeitung "Welt am Sonntag". Ende vergangenen Jahres hatte die Bahn angekündigt, solche Beförderungsausschlüsse auszusprechen, wenn Passagiere wiederholt ohne Maske in Zügen angetroffen werden.