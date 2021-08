Maskenproduktion in Bayern: Branche ohne Zukunft?

Als es keine OP- und FFP2-Masken zu Beginn der Corona-Pandemie gab und Asien nicht liefern konnte, versprach die Politik das zu ändern. Heimische Produktion war plötzlich gefragt und gefordert. So vergab auch Bayern Großaufträge mit staatlicher Abnahmegarantie. Schließlich wurden die FFP-2-Masken in Bayern Pflicht. Wenn aber Ende dieses Jahres die Verträge auslaufen, stehen viele bayerische Maskenhersteller vor den Nichts.

Masken "Made in Bavaria"

In der Produktionshalle der Rosenheimer Firma Printex ist es totenstill. Gabelstapler stehen verlassen in den Ecken. Nichts rührt sich. In den großen Nähmaschinen hängen noch die letzten, halbfertigen FFP2-Masken. Stumme Zeugen aus besseren Zeiten.

Kurz vor Weihnachten war hier noch deutlich mehr los: 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellten damals in drei Schichten Masken "Made in Bavaria" her. Eine Million Euro hatte Firmeninhaber Klaus Unterseer investiert.

Die Maschinen stehen schon seit Monaten

Aber seit April sind Maschinen stillgelegt und die Angestellten in Kurzarbeit. Unterseer blickt auf seine stehende Produktionslinie und schluckt schwer: "Wenn alles so bleibt, müssen wir irgendwann die Reißleine ziehen und feststellen: das war‘s. Für mich keine einfache Situation", sagt der Firmen-Chef und seine Augen füllen sich bei diesen Worten mit Tränen.

Er fühle sich vom Staat in einen Markt hineingequatscht und dann alleine gelassen, meint der Unternehmer. Seine FFP2-Masken sind etwa 25 Cent teurer als die der chinesischen Konkurrenz. Die Folge: Im Firmenlager stapeln sich 1,2 Millionen Exemplare und finden keine Abnehmer.