Maskenpflicht: Kontrollen in Regensburg

Die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst kontrollieren am Montag in Regensburg verstärkt, ob die Menschen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das kündigten das Polizeipräsidium Oberpfalz und die Stadt in einer gemeinsamen Mitteilung an. Hintergrund ist ein bundesweiter Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht. Wegen der weiterhin hohen Infektionszahlen werde eine konsequente Verfolgung von Verstößen angestrebt, heißt es in dem Schreiben.

Maskenpflicht in verschiedenen Bereichen

Grundsätzlich gelte die Maskenpflicht überall dort, wo Menschen länger oder dichter zusammenkämen. Dazu zählen in Regensburg die Fußgängerzonen, zentrale Plätze, besonders belebte Gassen und die drei Donaubrücken im Altstadtbereich. Dort ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Zeit von 6 bis 24 Uhr vorgeschrieben. Daneben ist unter anderem auch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden sowie vor und in Geschäften eine Maske Pflicht.

Weitere Schwerpunktkontrollen geplant

"Eine strenge Einhaltung der Maskenpflicht ist Aufgabe jedes einzelnen Bürgers. Nur wenn jeder verantwortungs- und rücksichtsvoll handelt, werden die Zahlen langfristig zurückgehen und die Pandemie Schritt für Schritt bekämpft werden können", so Norbert Zink, Präsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) appelliert ebenfalls an die Bürger: "Es ist notwendig darauf zu achten, dass wir uns und unsere Mitmenschen vor Ansteckung und Verbreitung des Virus schützen. Aus diesem Grund seien Masken hilfreich, wichtig und auch vorgeschrieben."

Nach dem bundesweiten Aktionstag am Montag sollen in Regensburg in den kommenden zwei Wochen zwei weitere Schwerpunktkontrollen durchgeführt werden. Eine solche hatte es zuletzt im Oktober gegeben.