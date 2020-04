Maskenpflicht kommt in Rosenheim und Straubing schon früher

Erst gestern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wegen der Corona-Pandemie für den Freistaat eine Maskenpflicht angekündigt - diese soll ab dem kommenden Montag gelten. Doch einige bayerische Gemeinden werden die Regelung schon früher umsetzen: In Rosenheim ist es ab dem morgigen Mittwoch vorgeschrieben, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen; in Straubing ab Donnerstag. Damit nutzen Stadt und Landkreis eine Ermächtigung, die Söder jenen Regionen einräumt, die eine besonders hohe Anzahl an Corona-Infizierten haben.

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus in Oberbayern finden Sie hier.

Rosenheim bundesweit bei Infizierten-Zahl unter Top 10

Die Maskenpflicht gilt in Rosenheim - sowohl in der Stadt als auch im Landkreis - für Besuche von Geschäften sowie den ÖPNV, wie die Kommune nun mitteilte. "Die Zahl der Infizierten steigt in Stadt und Landkreis Rosenheim immer noch an und liegt unter den Top 10 in Deutschland. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es gerechtfertigt und geboten, die Maskenpflicht vorzeitig in Kraft zu setzen", sagte der städtische Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Hans Meyrl. Neben den klassischen und selbstgenähten Masken beziehungsweise Mund-Nasen-Schutz seien auch Schals und eng anliegende Halstücher erlaubt.

Straubing sucht nach Gründen für hohe Fallzahlen

Auch die Stadt Straubing hat sich dazu entschlossen, bereits drei Tage früher als der Rest des Landes eine Maskenpflicht einzuführen. Der Grund: Es gebe nach wie vor "auffällig hohe Fallzahlen", wie der Pressesprecher der Stadt, Johannes Burgmayr, dem BR erklärte. Auch die Anzahl der Neuinfektionen in der zurückliegenden Woche sei auffällig. "Deswegen wollen wir die uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen", so Burgmayr.

Es gebe nach wie vor keine Erklärung, warum sich die Stadt Straubing offenbar zu einem Schwerpunkt für Corona-Infektionen in Bayern entwickelt hat. Auf 100.000 Einwohner kommen in Straubing aktuell knapp 630 Corona-Fälle. Das sind fast doppelt so viele wie im Landkreis Straubing. Zum Vergleich: Im Schnitt kommen in Bayern auf 100.000 Einwohner 289 Corona-Infizierte.

"Wir sind sehr daran interessiert dieses Rätsel aufzulösen", sagt Burgmayer. In der vergangenen Woche sei mit einer Serientestung in den Altenheimen begonnen worden. "Das schlägt sich natürlich in der Statistik nieder. Aber es gibt vielleicht noch andere Indikatoren, die wir auch hinterfragen wollen."

Kostenlose Masken in Straubinger Bussen

Geschäfte im Einzelhandel und Stadtbusse werden von der Stadt mit einem Erstkontingent an Nasen-Mund-Masken ausgestattet. So sollen beispielsweise die Stadtwerke, die die Straubinger Stadtbusse betreiben, mit rund 2.000 Masken versorgt werden. Bürger, die Bus fahren wollen und keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, erhalten im Bus zumindest in der Anfangszeit kostenlos eine Maske, wie Burgmayr sagte.

Die Feuerwehr in Straubing wird spätestens ab Mittwoch auch die Geschäfte im Einzelhandel mit Masken beliefern. Geschäfte wie Metzgereien sind bereits mit Plexiglasabsperrungen ausgestattet; die Maskenpflicht ändert aber einiges, wie eine Verkäuferin dem BR sagte: "Wir als Verkäuferinnen tragen ab Donnerstag eine Maske und auch alle Kunden müssen bei uns eine Maske tragen. Da sind wir jetzt dann schon sehr konsequent, da müssen wir sagen: Ohne Maske darf man den Laden nicht betreten. Es ist Pflicht, es geht nicht anders."

Höhe bei Verstößen ist noch unklar

Derzeit wird die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht der Stadt Straubing noch im Detail abgestimmt und sollte im Laufe des Tages veröffentlicht werden, wie es heißt. Die Stadt hofft, dass der Freistaat den Bußgeldkatalog zeitnah aktualisiert.

Noch ist nicht klar, wie hoch die Sanktionen für derartige Verstöße ausfallen. Kontrolliert werde aber auf jeden Fall, wie es vom Polizeipräsidium Niederbayern heißt. Ein Polizeisprecher sagte dem BR, man könne sich vorstellen, dass ein Verstoß gegen die Maskenpflicht mit rund 150 Euro bestraft werden könnte.