Maskenpflicht in Regensburger Altstadt wird gelockert

Mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von nur 24,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche weist die Stadt Regensburg auch am Donnerstag unter den bayerischen Städten und Landkreisen den niedrigsten Wert auf. Deshalb gibt es jetzt eine erste kleine Lockerung bei den Corona-Regeln, sie betrifft die Maskenpflicht in den Innenstadt, wie Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) im Gespräch mit dem BR ankündigte.

Essen, Trinken und Rauchen wieder erlaubt

Und zwar werde in der Altstadt wieder geduldet, dass Menschen etwas essen oder trinken oder auch einmal rauchen können. Dazu soll man aber stehen bleiben und genügend Abstand zu anderen halten, sagte die Oberbürgermeisterin.

Angst vor dem Jojo-Effekt

Weitergehende Lockerungen werde es trotz der niedrigen Inzidenzwerte zunächst nicht geben, betonte Maltz-Schwarzfischer. Man wolle keinen "Jojo-Effekt". Denn es gebe eine Befürchtung: "Wenn wir jetzt Geschäfte öffnen lassen, bewirkt das, dass die Leute aus dem Landkreis oder der ganzen Region in die Stadt reinfahren zum Einkaufen." Die Folge könnte sein, dass dann die Zahlen wieder hochgehen und man wieder schließen müsse.

Stolz auf die Disziplin der Regensburger

Dass es gelungen sei, den Sieben-Tage-Inzidenzwert in Regensburg auf den niedrigsten Stand in Bayern zu bringen, erfülle sie mit Stolz, sagte die Oberbürgermeisterin. "Ich glaube, dass wir alle in Regensburg da uns schon ein bisschen auf die Brust klopfen können. Das ist toll. Das zeigt, wie sehr, mit wieviel Disziplin, die Bevölkerung in Regensburg in dieser schwierigen, schwierigen Zeit einfach durchhält."