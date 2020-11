Maskenpflicht in Landshut: Stadt berät über weiteres Vorgehen

Nachdem die bisher geltende Maskenpflicht in der Landshuter Innenstadt vom Verwaltungsgericht als unverhältnismäßig eingestuft worden ist, sind die Verantwortlichen in der Stadt noch unschlüssig, wie man weiter vorgehen soll. Die Stadt hat unter anderem die Möglichkeit, gegen den Gerichtsbeschluss Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzulegen, oder die derzeit gültigen Masken-Regeln anzupassen.

Maskenpflicht-Befreiung gilt nur für Kläger

Seit Dienstagmorgen hat in Landshut zu diesem Thema eine Referentenrunde in der Stadtverwaltung getagt. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen gab es zunächst nicht, wie ein Sprecher der Stadt auf BR-Anfrage mitteilte. Zugleich betonte der Sprecher, dass die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes für die Landshuter Altstadt weiterhin in Kraft bleibe. Die Befreiung von der Maskenpflicht gelte nur für den Kläger.

Straßen und Plätze einzeln bewerten

Das Verwaltungsgericht Regensburg hatte am Montag die geltende Allgemeinverfügung der Stadt Landshut zur Maskenpflicht als unverhältnismäßig eingestuft und damit einem Eilantrag eines Anwohners aus der Landshuter Altstadt stattgegeben. Konkret hatte das Gericht bemängelt, dass die Stadtverwaltung pauschal für den gesamten Innenstadtbereich Maskenpflicht angeordnet habe, anstatt die Straßen und Plätze einzeln zu bewerten, was die Corona-Infektionsgefahr angeht.

Gericht rät zu detaillierteren Regeln

Das Verwaltungsgericht empfiehlt als Vorbild die Regeln anderer Kommunen in Ostbayern: In Schwandorf, Burglengenfeld oder Regensburg beispielsweise hätten die Verwaltungen detaillierte Pläne vorgelegt, an welchen Orten Maske getragen werden muss, heißt es in der schriftlichen Begründung. Sollte die Stadt Landshut die Regeln zur Maskenpflicht entsprechend ändern, wäre die Eilentscheidung vom Montag sofort hinfällig, erläuterte ein Gerichtssprecher auf Anfrage.