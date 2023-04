Maskenpflicht in Kliniken und Praxen fällt – aber nicht überall

Am Wochenende laufen die letzten Maßnahmen aus, die das Infektionsschutzgesetz des Bundes vorschreibt: Ab Samstag gilt für Besucherinnen und Besucher von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie für Patientinnen und Patienten in Arztpraxen keine FFP2-Maskenpflicht mehr. Dennoch können Praxen und Kliniken von ihrem Hausrecht Gebrauch machen – und das Tragen von Masken weiterhin vorschreiben.

Kliniken empfehlen weiter Masken zu tragen

Das Klinikum Amberg teilt mit: Patientinnen und Patienten können ab dem Wochenende wieder ohne FFP2-Maske besucht werden. Das Klinikum Memmingen gibt lediglich noch eine Empfehlung zum Tragen einer Maske. Die Arbeiterwohlfahrt Schwaben, zu der viele Pflegeeinrichtungen in der Region gehören, teilt mit, man bitte alle symptomatischen Besucherinnen und Besuchern, freiwillig FFP2-Masken zu tragen. Ebenso ist am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und an den Ilmtalkliniken in Pfaffenhofen und Mainburg im Landkreis Kelheim kein Bestehen auf dem Hausrecht geplant. Falls es in bestimmten Situationen oder auf einzelnen vulnerablen Stationen doch wieder nötig werden sollte, Masken zu tragen, wolle man spontan entscheiden.

Das Klinikum Ingolstadt wiederum teilt mit: Die generelle Maskenpflicht sei aufgehoben. Dennoch seien Besucherinnen und Besucher auf den onkologischen Stationen aufgerufen, auch weiterhin eine Maske mitzubringen. In bestimmten Situationen könne das Tragen einer Maske weiterhin erforderlich sein. Auch die Uniklinik Augsburg weist darauf hin, dass es in den Risikobereichen, in denen vulnerable Patientinnen und Patienten behandelt werden, eine Ausnahme gibt. So gelte in allen onkologischen Stationen und Intensivstationen weiterhin eine Maskenpflicht. Besucher, die in den letzten sieben Tagen Kontakt zu einer Corona-infizierten Person hatten oder selbst positiv getestet wurden, dürfen das Krankenhaus nicht betreten.

Sonderregelung bei Patienten, die im Sterben liegen

Eine generelle Maskenpflicht soll auch in den Arberlandkliniken Zwiesel und Viechtach im Landkreis Regen nicht mehr gelten. Es gibt aber eine Sonderregelung bei Patientinnen und Patienten, die im Sterben liegen. Wenn Angehörige diese Patienten besuchen wollen, aber selbst Covid-positiv oder gerade in Quarantäne sind, können sie im Einzelfall mit Erlaubnis des behandelnden Artztes zu dem Patienten, müssen aber dabei konsequent eine FFP2-Maske tragen und auch weitere Hygieneregeln einhalten.

An den Kliniken im Naturpark Altmühltal in Eichstätt steht die Entscheidung noch aus, wie es mit der Maskenpflicht weitergeht. Nach aktuellem Stand soll sie dort aber beibehalten werden, teilen die Kliniken auf Anfrage von BR24 mit. Wie lange, muss noch geklärt werden. Man wolle vom Hausrecht Gebrauch machen.

Arztpraxen vor ähnlichen Fragen

Vor ähnlichen Fragen stehen auch die Arztpraxen in Bayern, wie etwa die Kinderarzt-Praxis Stadtbergen im Landkreis Augsburg. Wie eine Mitarbeiterin gegenüber BR24 mitteilt, wolle man sich noch über das weitere Vorgehen beraten. Da in den letzten Wochen aber so viele Kinder krank seien und etwa mit Streptokokken, Scharlach, Influenza oder Magen-Darm-Infektionen in die Praxis kommen, sei es durchaus möglich, dass man vom Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin das Tragen von FFP2-Masken vorschreiben werde.