Maskenpflicht in Innenstädten: Akzeptanz trotz Unsicherheit hoch

Die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit - also in den Innenstädten - wird in Niederbayern und der Oberpfalz offenbar breit akzeptiert. Das ergab eine BR-Umfrage. Seit 15. Oktober müssen unter anderem in Städten, die den Warnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschreiten, Masken getragen werden.

Regensburg bald mit Aufstellern

In Regensburg hat die Stadt eine Maskenpflicht unter anderem für die Fußgängerzone angeordnet, für zentrale Plätze und besonders belebte Gassen sowie die drei Donaubrücken im Altstadtbereich.

Hinweisschilder stehen noch nicht, sollen aber folgen. Die Regensburger halten sich überwiegend an die Maskenpflicht, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz zum Bayerischen Rundfunk. Es gebe lediglich Einzelfälle, die Personen bekämen dann eine Verwarnung. Man sei aber noch nachsichtig, da viele Leute einfach noch nicht wüssten, wo überall die Maskenpflicht gilt.

In Passau größtenteils Akzeptanz

Gleiches bestätigt die Polizei in Passau, hier habe man lediglich drei Verstöße seit der neuen Regelung bis zum Mittwoch vermelden können, welche geahndet wurden. Ansonsten bedarf es an Aufklärung, wo überall die Maskenpflicht gelte. Vor allem Unwissenheit sei der Tenor in der Bevölkerung.

"Sobald wir die Leute im persönlichen Gespräch über die Masken-Regelung in der Stadt informiert haben, stößt man hauptsächlich auf Akzeptanz", so ein Polizeisprecher. Gerade jetzt am Anfang sei die Polizei nachsichtig.

Straubing mit vermehrten Kontrollen in der Fußgängerzone

In Straubing zieht die Polizei bislang ebenfalls eine positive Bilanz. Vermehrte Kontrollen in der Fußgängerzone bestätigen laut Polizei: Die meisten Bürger halten sich an die neue Maskenpflicht in der Innenstadt. Bislang habe sich keiner widersetzt.

In Weiden bisher wenig Verstöße

Auch in der Stadt Weiden, in der der Inzidenzwert über 100 liegt, sei auf die Bevölkerung Verlass, heißt es von der Polizei auf BR-Anfrage. Die Stadt hat an einigen Stellen in der Altstadt Hinweisschilder zur Maskenpflicht aufgestellt. Gerade einmal eine Hand voll Bürger habe sich hier nicht an die Tragepflicht gehalten, so die Polizeiinspektion Weiden. Diese Einzelfälle erwartet eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Hier gilt die Maskenpflicht - eine Übersicht: