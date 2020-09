Maskenpflicht in der Münchner Innenstadt: Akzeptanz und Sorge

Ziemlich leer liegt er da, der Münchner Marienplatz an diesem nassen Donnerstagvormittag. Nur wenige Menschen sind unterwegs – und fast alle tragen eine Maske. Ein ungewohntes Bild für die Innenstadt, doch so sieht sie aus, die neue Normalität, seit am Mittwoch Oberbürgermeister Dieter Reiter eine neue Allgemeinverfügung unterschrieben hat.

Nicht alle wissen Bescheid

Weil München den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen immer wieder gerissen hat, gilt nun eine Maskenpflicht in der gesamten Innenstadt. Viele Menschen halten sich bereits daran – obwohl noch keine Schilder auf die neue Regelung hinweisen. Manche erfahren erst durch die Reporterin von der Maskenpflicht, sie bedanken sich höflich für die Information oder entschuldigen sich sogar: "Die muss ich tragen? Okay, trag ich." Und dann der Hinweis an den Kumpel, der daneben steht: "Ich hab's dir doch gesagt!"

Regelung wird akzeptiert

Die meisten Passantinnen und Passanten haben für die Regelung Verständnis. "Ich finde es okay, weil ich Kinder habe und möchte, dass die in den Schulen die Masken endlich loswerden. Dafür trage ich gerne hier draußen eine." Ein älterer Herr versteht die ganze Aufregung nicht: "Sicher gehe ich noch gerne durch die Stadt! Das ist doch keine große Einschränkung. Das geht wieder vorbei! Und wenn's noch ein Jahr dauert, da müssen wir durch."

Protest und Sorge um die Attraktivität der Innenstadt

Doch nicht alle finden die Vorschrift in Ordnung. Manche schimpfen beim Vorbeigehen, manche sind genervt. "Ein bisschen irrational" finde er das, sagt ein Passant. Und die Standbesitzerinnen und Verkäufer machen sich Sorgen um ihren Umsatz. Die Innenstadt werde dadurch noch unattraktiver, das Einkaufen mache den Menschen so weniger Spaß, befürchten sie. Eine sagt sogar: "Das ist der Tod der Innenstadt."

Einhaltung der Maskenpflicht wird kontrolliert

Kontrollen gibt es auch schon, aber hart durchgegriffen wird noch nicht. Ein Mitarbeiter des Ordnungsamts ist unterwegs und schaut schon mal nach dem Rechten. Er werde in Zukunft noch mehr Menschen sehen, die Coffee-to-go-Becher, eine Brezn oder eine Zigarette in der Hand hielten als Alibi, warum sie keine Maske aufsetzen könnten, vermutet er. Klar ist aber: Essen erlöst nicht von der Maskenpflicht – und wer ohne Maske erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von bis zu 250 Euro.