Maskenpflicht im Unterricht: Fällt sie oder bleibt sie?

Als Parteipolitiker, aber auch als Vater machte der bayerische FDP-Landeschef Daniel Föst im Wahlkampfendspurt auf Twitter seinem Unmut Luft: "Mein siebenjähriger Sohn sitzt wegen der Freien Wähler stundenlang mit Maske im Unterricht, obwohl Kinder NIE Pandemietreiber waren", schrieb er vor ein paar Tagen an die Adresse von Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Föst spielte darauf an, dass die Freien Wähler mit Michael Piazolo auch den für die Schulen zuständigen Kultusminister stellen. Aiwanger antwortete schnell und legte sich fest: "Ihr Sohn wird wegen der Feien Wähler ab Oktober nicht mehr mit Maske im Unterricht sitzen."

Entscheidung über weitere Maskenpflicht noch in dieser Woche

Inwieweit Aiwanger sein Versprechen auch halten kann, wird sich am Donnerstag zeigen: Dann befasst sich das bayerische Kabinett mit der Frage, ob die Maskenpflicht am Sitzplatz über den 1. Oktober hinaus verlängert wird. Der Ausgang ist ungewiss. Das Kultusministerium hält sich bedeckt: Auf BR-Anfrage sagt ein Sprecher, zuständig für die Corona-Verordnung sei das Gesundheitsministerium. Die Ministerien seien zu den Regeln für die Schulen aktuell im Austausch.

Andere Bundesländer gehen sehr unterschiedlich vor: Im Saarland beispielsweise beschloss der Ministerrat heute, dass die Maskenpflicht im Schulgebäude ab 1. Oktober vollständig entfällt. In Berlin, wo die Schüler allerdings schon viel länger wieder Unterricht haben, fällt die Maskenpflicht ab Montag für Grundschulkinder (1. bis 6. Klasse) weg. Dagegen hält Baden-Württemberg weiter an einer Maskenpflicht für alle Schüler fest. Das Nachbarbundesland verfolgte in der Vergangenheit oft einen ähnlich vorsichtigen Kurs wie Bayern.

Maskenpflicht für alle auch am Platz

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Piazolo hatten schon im Juli angekündigt, dass zu Beginn des neuen Schuljahres die Maskenpflicht auch am Sitzplatz im Klassenzimmer vorübergehend wieder eingeführt wird. Begründung: "Um vor allem Infektionen durch Reiserückkehrer zu verhindern." Söder sprach damals von einer Dauer von "zwei oder drei Wochen". Anfang nächster Woche sind die ersten drei Wochen des Schuljahres in Bayern vorbei.

Erst vor fünf Tagen veröffentlichte das Kultusministerium den neuen Rahmenhygieneplan für Schulen. Demnach müssen Bayerns Schüler und Lehrer im Unterricht grundsätzlich weiter einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das gilt für alle Schulformen und Jahrgangsstufen, inklusive Grund- und Förderschulen. Ab Jahrgangsstufe 5 ist eine medizinische Maske der Mindeststandard, bei Erst- bis Viertklässlern reicht eine Stoffmaske. Auf dem Pausenhof muss keine Maske getragen werden.

Maske beim Sport in Innenräumen?

Beim Sportunterricht gilt bayernweit derzeit folgende Regelung: Findet er draußen statt, müssen die Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen, sofern der Mindestabstand grundsätzlich eingehalten werden kann. "Die Sportausübung im Freien ist zu bevorzugen", notiert das bayerische Kultusministerium. Findet der Sportunterricht drinnen statt, wird ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. In der Praxis führt das zu Ungleichbehandlung: Einige Klassen müssen beim Schulsport drinnen aktuell Maske tragen, andere nicht.

Ausnahmen von der allgemeinen Maskenpflicht in Innenräumen gibt es laut Rahmenhygieneplan beim Gesangsunterricht: Hier darf bei zwei Metern Abstand "vorübergehend die Maske abgenommen werden". Beim Spielen eines bestimmten Instruments sind die Regeln noch strenger: "Beim Einsatz von Querflöten drei Meter nach vorn", steht im Rahmenhygieneplan.

Scharfe Kritik an Regelungen: "Eine Unverschämtheit"

Die Initiative Familien kritisierte die Regelungen für Schüler mit deutlichen Worten: Trotz geimpfter Lehrerinnen und Lehrer sowie immer mehr geimpfter Schüler, trotz noch einmal verstärkter Corona-Tests an Schulen bleibe die Maskenpflicht auch über die angekündigten zwei "Sicherheitswochen" erhalten. "Ohne Ablaufdatum und ohne Ausnahmen."

Die Initiative argumentierte weiter: Erwachsene dürften im Sportverein ohne Maske Kontaktsport betreiben, im Chor ohne Maske und Abstand singen, am Arbeitsplatz ohne Maske sitzen. Sie dürften sich im Wirtshaus ohne Maske treffen und ab nächster Woche auch in Clubs. Mehrfach pro Woche getestete Schüler aber müssten die Maske auch am Sitzplatz aufbehalten, im Musikunterricht dürfe nur mit erhöhtem Mindestabstand gemeinsam gesungen werden, beim Sportunterricht im Freien müsse ohne Maske Abstand gehalten werden.

"Während Erwachsenen fast alles wieder erlaubt ist zieht man bei Kindern die Daumenschrauben noch einmal fester", kritisierte Tobias Oelbaum von Initiative Familien. Das Festhalten an der Maskenpflicht bei Schülern unter allen Umständen und ohne Ausnahme sei "angesichts der anderweitigen Regeln für Erwachsene eine Unverschämtheit". Deutliche Worte, denen der bayerische FDP-Fraktionschef Martin Hagen bei Twitter zustimmte: "Ich finde, er hat recht." Die AfD-Fraktion fordert schon lange die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen an Schulen.

Freie Wähler: "Wort halten" - "Maske weg am Sitzplatz"

Auch nach Meinung des CSU-Koalitionspartners ist jetzt der "Weg zur Maskenfreiheit im Klassenzimmer". FW-Bildungsexperte Tobias Gotthardt betonte am Wochenende: "Wir als Freie-Wähler-Fraktion werden in der Koalition keinen Vorschlag mittragen, der unsere Schülerinnen und Schüler über kommenden Freitag hinaus mit der Maskenpflicht belastet."

Gotthardt verweist auf die Zahlen: "Von 639.000 Getesteten an weiterführenden Schulen waren vergangenen Mittwoch gerade einmal 189 positiv - das entspricht einem Anteil von 0,03 Prozent und zeigt die Effektivität des Testkonzepts." Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Fabian Mehring, sieht daher die Zeit gekommen, "um Wort zu halten" - und die Maskenpflicht am Platz im Unterricht sowie beim Sport zurückzunehmen. Wirtschaftsminister Aiwanger twitterte, ähnlich wie beim Twitter-Austausch mit FDP-Landeschef Föst: "Verordnung wird zum 1.10. geändert. Maske weg am Sitzplatz."

CSU-Gesundheitsexperte: Kein Grund für generelle Maskenpflicht

Der CSU-Gesundheitsexperte im Landtag, Bernhard Seidenath, zeigt sich erstaunt über die Wortmeldungen der Freien Wähler - er sieht keinen Widerspruch: "Persönlich habe ich immer die Meinung vertreten und auch kommuniziert, dass eine scharfe Maskenpflicht nur für die erste Zeit nach Reiserückkehr angeordnet ist, also bis 1.10.", teilte Seidenath auf BR24-Anfrage mit. Er wundere sich da über das Kultusministerium, "das da am nächsten dran ist und die Sache einfach regeln könnte".

Solange die Krankenhausampel auf Grün stehe, sei ein Ende der Maskenpflicht am Sitzplatz vertretbar. "Mit Maskenpflicht lässt sich meines Erachtens auch dann noch operieren, wenn andernfalls die ganze Klasse in Quarantäne müsste", betonte der CSU-Abgeordnete. Er sehe "sonst aber keinen Grund für eine generelle Maskenpflicht mehr".

Maskenpflicht in Schulen: Streitpotenzial

Söder äußerte sich zuletzt nicht dazu, ob er eine Verlängerung der Maskenpflicht für notwendig hält oder ein Ende der Maßnahme befürwortet. Dass die Frage der Maskenpflicht an Schulen innerhalb der bayerischen Koalition durchaus zu heftigem Streit führen kann, war im vergangenen Schuljahr anschaulich zu sehen: Tagelang stritten CSU und Freie Wähler im Juni öffentlich über das weitere Vorgehen.

Der Kompromiss war eine Lockerung der Maskenpflicht auf Raten. Zunächst dufte damals der Mund-Nasen-Schutz auf dem Pausenhof abgenommen werden. Später fiel fiel die Maskenpflicht am Platz für Grundschüler weg (bei stabiler 7-Tage-Inzidenz unter 50). Im Juli durften dann auch Schüler an weiterführenden Schulen die Mund-Nasen-Bedeckung am Platz abnehmen - sofern die Inzidenz vor Ort unter 25 lag. Aktuell spielt die 7-Tage-Inzidenz in der Corona-Verordnung des Freistaats nur noch eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist die Krankenhaus-Ampel - und die steht auf Grün.