Maskenpflicht im Unterricht an Schulen wird verlängert

Eigentlich sollte die Maskenpflicht im Unterricht nach den Herbstferien an Grundschulen eine Woche lang gelten, an weiterführenden Schulen zwei Wochen lang. Nun hat das bayerische Kabinett beschlossen, die Maßnahme "bis auf Weiteres" aufrechtzuerhalten, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München sagte. Kultusminister Michale Piazolo (Freie Wähler) betonte, die hohen Corona-Zahlen machten dies notwendig.

Präsenzunterricht als "oberste Maxime "

Die Maskenpflicht im Unterricht war in Bayern Anfang Oktober aufgehoben worden, Mitte vergangener Woche beschloss das bayerische Kabinett, sie zeitlich befristet wieder einzuführen. Oberste Maxime bleibe, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, sagte der Minister damals. Im Freien, also auf dem Pausenhof, dürfen Schülerinnen und Schüler die Maske weiterhin abnehmen.

Mehr dazu gleich bei BR24.