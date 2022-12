Maskenpflicht im ÖPNV: In Neu-Ulm abgeschafft, in Ulm nicht.

Bußgeld von 70 Euro in Baden-Württemberg möglich

Bayerns Gesundheitsministerium empfiehlt allerdings weiterhin den Schutz zu tragen, auch um einer Ansteckung mit Grippe- oder RS-Viren vorzubeugen. Die Fallzahlen liegen bei diesen Erkrankungen deutlich höher als bei Corona. In Ulm und Neu-Ulm hatte es schon vergangenes Jahr unterschiedliche Vorschriften gegeben. Damals war die Situation allerdings umgekehrt, auf bayerischen Grund galt im Personennahverkehr die strengere Maskenpflicht samt FFP2-Maske, während in Baden-Württemberg eine einfache medizinische Maske ausreichte. Wer in Ulm ohne Maske erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 70 Euro rechnen. "In Baden-Württemberg kontrolliert die Polizei die Maskenpflicht im ÖPNV aber grundsätzlich nicht", so ein Pressesprecher der Polizei Ulm und verweist auf den Betreiber. Nach Angaben der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm soll es keine speziellen Kontrollen beim Übertritt an der Landesgrenze geben.