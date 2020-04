Maskenpflicht im ÖPNV: Bislang keine Probleme in Nürnberg

Es habe bislang keinen einzigen Fall gegeben, bei dem die Polizei wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht habe eingreifen müssen, sagte Polizeisprecherin Janine Mendel dem Bayerischen Rundfunk. Die Beamten kontrollieren ihren Worten zufolge im Rahmen des Streifendienstes und hätten nun eben auch ein gezieltes Augenmerk auf die Einhaltung der Maskenpflicht. Man werde aber weiterhin mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorgehen. Anzeigen solle es nur geben, wenn Passanten sich explizit weigerten oder wehrten, eine Maske im Öffentlichen Personennahverkehr zu tragen, so Mendel.

Großes Verständnis der Fahrgäste

Auch die Nürnberger Verkehrsaktiengesellschaft (VAG) berichtet bislang von großem Verständnis unter den Fahrgästen. Gleichzeitig verwies VAG-Betriebsleiter Andreas May im Gespräch mit dem BR darauf, dass die VAG nur informieren und appellieren könne – Kontrolle und Durchsetzung der Maskenpflicht sei Aufgabe der Polizei. Die Fahrer selbst könnten die Einhaltung nicht kontrollieren. Auch seien die Fahrgäste selbst für die Einhaltung des Mindestabstandes verantwortlich.

VAG zieht positive Bilanz

Nach dem ersten Tag zieht Andreas May aber eine insgesamt positive Bilanz. Er schätzt, dass mehr als 95 Prozent der Fahrgäste eine Maske trugen.

"Die wenigen, die keine Maske an den Bahnsteigen, Haltestellen oder in den Fahrzeugen getragen haben, hatten es schlicht vergessen oder haben es trotz der intensiven Berichterstattung in den Medien nicht mitbekommen." Andreas May, VAG-Betriebsleiter.

Ein paar wenige wären auch mit Schals unterwegs gewesen, die auch als Schutz anerkannt sind. So ist May "für den ersten Tag mehr als zufrieden". Die VAG fährt seit Montag zum größten Teil wieder nach dem normalen Jahresfahrplan. In den Fahrzeugen sei wegen neuer Abstandsmaßnahmen ausreichend Platz zwischen den Fahrgästen gewesen.

Langzüge sollen Abstandsmaßnahmen erleichtern

Demnach hätten die Verkehrsbetriebe ihr Angebot ausgeweitet und etwa in der U-Bahn Langzüge im Einsatz, so dass aktuell mehr Verkehrsmittel zur Verfügung stünden, als im Normalbetrieb für die Zahl der Fahrgäste benötigt würden. Damit ist aber mehr Platz für jeden einzelnen Fahrgast vorhanden. Bei Engpässen könnten die Fahrer über die Leitstelle noch Verstärker-Fahrzeuge anfordern.

U-Bahnen und Busse werden täglich gereinigt

Dem Betriebsleiter zufolge werden die VAG-Fahrzeuge aktuell täglich mit normalen Reinigungsmitteln und Wasser gereinigt. Desinfiziert werde nicht, weil es nach Rücksprache mit Medizinern nicht zielführend sei. Fahrgäste könnten aber einen zusätzlichen Beitrag zur Hygiene leisten, indem sie auf eigene Handhygiene achteten und sich auch vor Benutzung von Busse und Bahnen die Hände waschen.