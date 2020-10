Maskenpflicht: Große Akzeptanz bei Kontrollen in Würzburg

Im öffentlichen Personenverkehr wurde bayernweit die Maskenpflicht kontrolliert. In Würzburg ist die Polizei während den Kontrollen auf große Akzeptanz gestoßen. Laut Polizeisprecher Enrico Ball seien in den öffentlichen Verkehrsmitteln kaum Verstöße aufgefallen. Anders sei es aber an den Haltestellen. Da seien viele ohne Maske unterwegs, während sie auf ihren Bus oder die Bahn warteten.

Weniger Verstöße in Würzburg

"Vielen ist wohl nicht bewusst, dass auch an den oft dichtgedrängten Haltestellen – obwohl im Freien – Maskenpflicht herrscht", heißt es von Enrico Ball. Der Polizeisprecher rechnet mit einer überschaubaren Anzahl an Verstößen. Am 14. August hatte es bereits eine groß angelegte Kontrollaktion der Maskenpflicht gegeben: Es gab 89 Verstöße bei rund 1.000 kontrollierten Personen.

250 Euro Bußgeld bei Verstoß

Laut Ball sollen die Kontrollen als Erinnerung für die Bevölkerung dienen. Einzelne Kontrollteams seien jeden Tag im unterfränkischen ÖPNV unterwegs. Verstöße gegen die Maskenpflicht können in Bayern seit kurzem mit einem erhöhten Bußgeld von 250 Euro geahndet werden. Bei einem wiederholten Verstoß droht eine Geldbuße von 500 Euro.