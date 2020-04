Maskenpflicht gilt in Rosenheim seit Mittwoch

Wer ein Geschäft besucht oder den Nahverkehr nutzt, muss in Stadt und Landkreis Rosenheim seit Mittwoch einen Mund-Nase-Schutz tragen. Stadt und Landkreis machen damit von einer Ermächtigung Gebrauch, die Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag für sogenannte Corona-Hotspots, also Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, angekündigt hatte.

Rosenheim ist Corona-Hotspot

Die Zahl der Infizierten steige in Stadt und Landkreis Rosenheim immer noch an und liegt unter den Top 10 in Deutschland, so der städtische Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, Hans Meyrl. "Unter diesen Rahmenbedingungen ist es gerechtfertigt und geboten, die Maskenpflicht vorzeitig in Kraft zu setzen."

Neben den klassischen und selbstgenähten Masken bzw. Mund-Nasen-Schutz seien auch Schals und eng anliegende Halstücher erlaubt.

Maskenpflicht ab Montag auch bayernweit

Ab Donnerstag soll es auch im niederbayerischen Straubing eine Maskenpflicht geben. Auch hier sind die Fallzahlen derzeit sehr hoch. In ganz Bayern wird die Maskenpflicht erst vom nächsten Montag an (27. April) in Kraft treten. In Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr müssen dann alle Menschen ab dem siebten Lebensjahr einen Schutz über Mund und Nase tragen.

Bei Verstoß droht Bußgeld

Wer gegen die Maskenpflicht in Bayern verstößt, dem droht ein Bußgeld. Die Höhe steht noch nicht fest. Die Maskenpflicht werde vom Innenministerium in den kommenden Tagen in den Corona-Bußgeldkatalog eingearbeitet.

Feuerwehr warnt vor Maskenreinigung in Mikrowelle

Unterdessen warnt die Münchner Feuerwehr davor, selbstgebastelte Masken mit Metalldraht in die Mikrowelle zu legen. Das Metall schlage in der eingeschalteten Mikrowelle Funken, die im Extremfall die Maske und das Gerät in Flammen aufgehen lassen, so die Feuerwehr. Am Montag mussten die Einsatzkräfte bereits zwei Mal solche Brände löschen.

Starnberg freut sich über Spenden von Schutzmaterial

Die Starnberger freuen sich indes in der Coronakrise besonders über ihr Städtepartnerschaft zur taiwanesischen Stadt New Taipei City. "Auf die Freunde aus Taiwan ist Verlass", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Sie folgten dem Hilferuf aus Starnberg und haben angekündigt, Schutzausrüstung zu schicken. Fünf Pakete seien nach Starnberg unterwegs – trotz Exportverbot für medizinische Produkte.

Firma Webasto verteilt Masken an Klinik

Auch die Firma Webasto in Stockdorf bei Starnberg will helfen. Bei der Firma waren im Januar die ersten Coronainfizierten gemeldet worden. Jetzt hat Webasto 5.500 Handschuhe, über 25.000 Masken, rund 10.000 Schutzbrillen sowie hunderte Schutzanzüge unter anderem ans Klinikum Starnberg ausgeliefert. Solche Ausrüstung habe die Firma als Arbeitnehmerschutz vorrätig.

