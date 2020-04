Maskenpflicht gilt bald in ganz Deutschland

Zunächst drohte ein Flickenteppich, inzwischen aber haben sich die Bundesländer auf eine gemeinsame Linie beim Thema Maske verständigt: Das Tragen einer Mund-Nasen-Abdeckung wird demnach überall zur Pflicht, im öffentlichen Nahverkehr und mit wenigen Ausnahmen auch beim Einkaufen. Erlaubt sind sogenannte Alltagsmasken oder auch ein Schal oder Tuch.

Als letztes Bundesland kündigte Bremen am Nachmittag an, die Maskenpflicht zum Schutz vor einer Übertragung des Coronavirus ab Montag einzuführen. Auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und das Saarland hatten sich heute zu diesem Schritt entschlossen - nach zahlreichen anderen Bundesländern in den vergangenen Tagen, unter anderen Bayern. In Brandenburg und Berlin gilt die Maskenpflicht aber nur im Nahverkehr und nicht in den Läden.

Laschet wirbt für geschlossenes Vorgehen

"Die Rückkehr in eine verantwortungsvolle Normalität bleibt eng verbunden mit einem konsequent verfolgten Schutz der Gesundheit", erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in Düsseldorf. Ein möglichst geschlossenes Vorgehen mit ähnlichen Regelungen in allen deutschen Ländern sei zentral für die Akzeptanz politischer Entscheidungen.

Das Wichtigste bleibe, Abstand zu halten und Hygieneregeln konsequent einzuhalten, betonte Laschet. Nach Experten-Auffassung könne aber auch das Tragen von Alltagsmasken dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu reduzieren. Ähnlich äußerte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Reine Appelle zum Tragen einer Alltagsmaske hätten nicht den nötigen Erfolg erzielen können.

Weil: Nicht zu hohe Erwartungen an Masken knüpfen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erklärte in Hannover: "Der Infektionsschutz durch Alltagsmasken ist sinnvoll, damit andere Menschen nicht angesteckt werden können." Gleichzeitig bat er die Bürger, nicht zu hohe Erwartungen an Mund-Nasen-Bedeckungen zu knüpfen. Am wichtigsten sei und bleibe eine strikte Einhaltung von Abstandsregeln und Hygienevorschriften.