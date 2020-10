Maskenpflicht für Grundschüler in Neumarkt ausgesetzt

Im Landkreis Neumarkt müssen Grundschüler bis Freitag keine Maske mehr am Platz im Unterricht tragen. Das gibt das Landratsamt nun bekannt. Die Behörde hatte vor zwei Tagen eine Ausnahmegenehmigung beim Gesundheitsministerium beantragt. Demnach dürfen alle Grundschüler ihre Maske abnehmen, sobald sie an ihrem Platz sitzen.

Maskenpflicht ab fünfter Klasse

Ab der fünften Klasse hingegen müssen die Masken auch am Platz im Unterricht getragen werden. Der Landkreis Neumarkt weist aktuell einen 7-Tage-Inzidenzwert von 82 auf. Die Ausnahmegenehmigung gilt bis einschließlich Freitag, in der kommenden Woche sind Herbstferien und dann wird neu über das Maskentragen entschieden.

Facebook Post sorgte für Verwirrung

Der Neumarkter Oberbürgermeister Thomas Thumann hatte vor zwei Tagen für Verwirrung bei Eltern gesorgt, als er in seinem Facebook-Account von der beantragten Ausnahmegenehmigung berichtete. Er bezog sich dabei laut einem Stadtsprecher auf das Gespräch mit Landrat Willibald Gailler, der dann als zuständige Behörde die Ausnahmegenehmigung beantragte. Viele Eltern verstanden den Post des OB aber als bereits aufgehobene Maskenpflicht. Daher kamen viele Kinder am Dienstag ohne Maske in ihre Grundschulen.