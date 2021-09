Maskenpflicht-Ende an Schulen? So reagiert die Jugend bei TikTok

An den Schulen steht eineinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Krise mal wieder eine neue Regel an. Nach Homeschooling, Masken, Lüften, Luftfilter-Debatten, Tests soll es an Bayerns Schulen künftig wieder ein wenig lockerer zugehen. Tests bleiben zwar, Masken müssen aber künftig nur noch beim Herumlaufen im Gebäude ins Gesicht, am Platz und beim Sport können die Schüler sie abnehmen.

Das bayerische Kabinett muss die exakte Regelung zwar erst noch beschließen, es gilt jedoch als sicher, dass bereits ab Montag (4. Oktober) keine Masken mehr im Unterricht von Nöten sind. Auf dem TikTok-Kanal von BR24 verbreitete sich unser Video zu dieser Neuigkeit schnell und weit. Mehr als 150.000 Aufrufe in knapp zwölf Stunden hatte das Video über das Ende der Unterrichts-Maskenpflicht.

Und: Knapp 350 Kommentare. TikTok ist besonders bei jungen Menschen sehr beliebt, viele der Nutzer sind selbst Schüler und Azubis. Wie haben sie also auf die Neuigkeit zur Maskenpflicht reagiert? Eine Übersicht.

1. Jubel

Ein Blick in die Kommentare bringt erwartbar einigen Jubel zum Vorschein: Das meist genutzte Wort ist wohl "Endlich". Hinzu kommen Jubel-Ausdrücke wie "Jaaaa", "Nice", "Geil", "OMG" (Oh My God). Viele verlinken außerdem Freunde auf den Post, um sie auf die Nachricht aufmerksam zu machen.

Vor allem das Ende der Maskenpflicht beim Sport erscheint vielen wichtig. Eine Userin schreibt: "Endlich keine Masken mehr beim Sport. Meine ist umgekippt, weil ihr durch die Maske schwindelig war und schlecht." Ein weiterer Kommentar lautet: "Endlich! Masken beim Sport sind echt ein Hohn.", ein anderer "Geil, endlich im Sportunterricht nicht mehr halb sterben."

2. Skepsis

Ganz so allgemein und ungetrübt, wie man annehmen können, ist die Freude in den Kommentaren aber nicht. So mischt sich erkennbar auch Bedauern zwischen die "Endlich"-Kommentare. Einer schreibt sarkastisch: "Genau. Schüler kann man ja durchseuchen. Is net so schlimm.". Ein anderer ebenso ironisch "Bruh, wenn man am Platz ist, ist halt Corona einfach verschwunden, oder? Junge, es macht so keinen Sinn."

Auch Vorsicht und Skepsis ist zu lesen. Einige Nutzer wollen auch nach Ende der Pflicht weiterhin Masken tragen. Auch die Vermutung, dass die neue Regelung zu einem Anstieg der Corona-Zahlen und damit wieder zu schärferen Regeln führt, wird geäußert: "Ja Mann, wieder Masken verbieten, dann nach einem Monat merken, es war dumm."

3. Bildung ist Ländersache

Neben Jubel und Skepsis zeigen die Kommentare aber vor allem, dass im deutschen Bildungssystem auch was Corona-Regeln angeht, Föderalismus herrscht. Aus manchen Teilen Deutschlands berichten Schüler, dass bei ihnen seit Wochen keine Masken mehr nötig sind. Teils sei die Pflicht gar auf den Gängen aufgehoben. Andere wiederum beneiden die Bayern um das Ende der Pflicht am Platz, weil in ihrem Heimatbundesland weiterhin auch im Unterricht der Mund-Nasen-Schutz im Gesicht bleiben soll.