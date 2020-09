Maskenpflicht an Rosenheims Grundschulen entfällt ab Montag

Der Schwellenwert von 35 bei der 7 Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Rosenheim seit dem 16. September bei unter 35, und somit können die Kleinsten hier entlastet werden, teilt Rosenheimer Gesundheitsamt mit. Einfach war die vergangene Woche mit Maskenpflicht an Grundschulen für niemanden. Weder für die Schüler, noch für die Lehrer - und auch die Schulleitungen mussten sehr viel kommunizieren.

Sorgen und Wut bei den Eltern

Die Behörden, Gesundheitsamt und Schulamt, bekamen vor allem Anfang dieser Woche sehr viel Gegenwind zu spüren. Es meldeten sich viele besorgte und auch wütende Eltern und Elternbeiratsmitglieder. Dem Leiter des Rosenheimer Gesundheitsamtes, Wolfgang Hierl, war es wichtig, so viele Emails wie möglich persönlich zu beantworten. Das frisch gegründete Bündnis Rosenheimer Eltern will nach Angaben der Initiatorin auf alle Fälle am Samstag (19.09.) in der Rosenheimer Innenstadt demonstrieren.

Maskenpflicht für viele ältere Rosenheimer Schüler

Während Grundschüler am eigenen Platz durchatmen dürfen am Montag, sieht es ab Jahrgangsstufe 5 anders aus. Hier darf auch ab Montag (21.09.) die Maske nur im Unterricht abgenommen werden, wenn der 1,50-Meter-Abstand gewährleistet werden kann. Das st aber in vielen Klassenräumen nicht möglich. Das Rosenheimer Gesundheitsamt wird hier täglich die Lage beobachten und nachjustieren, so schnell es geht, sagte der Leiter des Rosenheimer Gesundheitsamtes dem BR.