Maskenpflicht an mehreren öffentlichen Orten in Bad Kissingen

Mit einem Sieben-Tages-Inzidenzwert von 45 steht die Corona-Ampel in Stadt und Landkreis Bad Kissingen nun auf der Stufe gelb. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Bayerischen Gesundheitsministeriums hervor. Der Landkreis hat deshalb strengere Regeln erlassen. Sie gelten seit der vergangenen Nacht um 0.00 Uhr. An stark belebten Orten gilt jetzt zwischen 8.00 und 18.00 Uhr eine Maskenpflicht im Freien, zum Beispiel in weiten Teilen der Innenstadt.

Orte für Maskenpflicht in Bad Kissingen ausgewiesen

Im Einzelnen sind das folgende Plätze und Straßen: Obere und Untere Marktstraße, Marktplatz, Ludwigstraße ab der Von-Hessing-Straße bis zur Ludwigsbrücke, Spargasse, Turmgasse, Brunnengasse, Grabengasse, Balthasar-Neumann-Promenade bis zum Ende des Rosengartens, Rosengarten, Weingasse, Badgasse, Kirchgasse, Schulgasse und Zwingergasse. Außerdem gibt es eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23.00 Uhr.

Alkoholverbot und Kontaktbeschränkungen

Ab 23.00 Uhr dürfen auch Tankstellen keinen Alkohol mehr verkaufen und auf öffentlichen Plätzen gilt ebenfalls ein Alkoholverbot. Private Feiern und Kontakte werden auf zwei Hausstände oder maximal zehn Personen begrenzt. In den Zahlen des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) vom Samstag lag die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Bad Kissingen noch bei 36,81.